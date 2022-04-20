Fulham yeniden Premier Lig'de

İngiltere Championship'te 43. hafta karşılaşmasında Fulham, sahasında ağırladığı Preston'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve bir senelik aranın ardından tekrar Premier Lig'e yükseldi.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçta lider Fulham sahasında, Preston'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan Mitrovic(2) ve Carvalho'nun golleriyle 3-0 galip ayrılarak, Championship'te bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Marco Silva yönetimindeki Fulham şu an 86 puanla lider konumda bulunuyor. Fulham'da, Aleksandar Mitrovic görev aldığı 42 karşılaşmada 40 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının Premier Lig'e yükselmesinde çok önemli rol oynadı.

Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.