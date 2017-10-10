Fukuşima'da hükümete tazminat cezası

Fukuşima'daki bölge mahkemesi Japon hükümetini ve Tokyo Elektrik Santrali Şirketi'ni (TEPCO) 2011 yılındaki faciada meydana gelen 500 milyon yenlik (4 milyon 440 bin dolar) zarardan sorumlu tuttu.

Yaklaşık 3 bin 800 kişinin imzasını taşıyan toplu dava, Fukuşima faciasıyla ilgili açılan yaklaşık 30 benzer davadan en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Duruşmada davacılar, faciada hükümetin de sorumluluk sahibi olduğunu, zira 2002 yılındaki bir incelemeye göre tsunami tehlikesinin öngörülebileceğini ve operatör şirketin önleyici tedbirler almasını sağlayabileceğini ileri sürdü. Hükümet ve TEPCO ise incelemeden haberdar olmadıkları ve tsunaminin öngörülemeyeceği savunması yaptı.

Mahkeme davacıların, sanıkların evlerindeki radyoaktivite seviyesini facia öncesindeki haline getirmesi talebini de reddetti.

Maebaşi’deki bir bölge mahkemesi de mart ayında verdiği kararda, hükümetin faciada sorumluluk taşıdığına hükmetmişti. Çiba’daki mahkeme ise geçen ay verdiği kararda hükümeti sorumlu bulmamış ancak diğer iki bölge mahkemesi gibi TEPCO’nun tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.

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Reuters, DPA / EC,CÖ