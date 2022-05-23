Fuat Uğur: AK Parti’ye 'sihirli bir el değmiş' sanki, gençlik şölenindeki tablo AK Parti açısından umut verici

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, AKP'nin Adana'da yaptığı Gençlik Şöleni'ne ilişkin olarak "AK Parti’ye 'sihirli bir el değmiş' sanki. Bence bu tablo AK Parti açısından son derece umut verici" yorumunu yaptı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile ekibini kutladığını söyleyen Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğin sosyolojisini iyi okumuşlar ve konser etkinliğinde yer verecekleri sanatçıları çok büyük bir çoğunlukla iyi seçmişler. Çünkü gençlik hamaseti sevmiyor ve çabuk sıkılıyor. Söyleyeceğini az ve öz söyleyip onu fikir sahibi yapmaktan başka çare yok.

Bu arada şarkılarla ve DJ Erdem Kınay eşliğinde hoplayıp zıplayan, dans edip eğlenen 'Bu on binlerce gencin tamamı da Erdoğan için mi geldi acaba?' diye aklımdan bir şüphe geçmedi değil açıkçası. Sosyal medyadaki bazı CHP’li, İyi Partili ve FETÖ’cü troller 'Konser var diye gençleri taşımışsınız' gibi laflar edince epey dikkat kesildim kalabalıklara. Ama şölenin sunucusunun 'Haydi bakalım gençler, sağ taraftaki tribün RECEP, karşımdaki TAYYİP, soldaki de ERDOĞAN diye bağıracak' dediğinde öyle bir ses çıktı ki, trollerin, binlerce gencin Cumhurbaşkanı’na gönülden bağlı olduğu gerçeğiyle baş başa kalıp delirdiklerini, bu yüzden çamur attıklarını anladım. Bazı muhalif yazarlar ise her zamanki görevlerini yapıp konsere çıkan şarkıcıları teker teker sosyal medyada linç ettirmeyi de ihmal etmediler tabii.

Kısacası AK Parti’ye 'sihirli bir el değmiş' sanki. Bence bu tablo AK Parti açısından son derece umut verici. Özellikle gençlerin böylesine yoğun ilgisi, Z kuşağı yavelerinin havada uçuştuğu bir dönemde tüm algıları yerle bir edecek türden. Artık şu bir gerçek, AK Parti gençliği var."