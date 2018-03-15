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Spor

Fuat Akdağ, NTV'den ayrıldı

Akdağ, NTV Spor bünyesinde uzun yıllar boyunca çalıştı

15 Mart 2018 16:33

Son dönemlerde Mehmet Demirkol ile yaptığı 'Spor Servisi' isimli programla sporseverlerin beğeni ile takip ettiği ve yıllardır NTV'de Spor Müdürü olarak görev yapan Fuat Akdağ, NTV bünyesinden ayrıldı.

Fuat Akdağ kimdir?

Fuat Akdağ, aldığı eğitimden farklı olarak iş hayatına muhabir olarak başladı. İlk olarak devletin televizyonu olan TRT’de yer aldı. Çok kısa sürede ismini medya sektöründe duyurdu ve bu sayede dikkatleri üzerine çekti. TRT’den sonra ATV ekranlarına transfer oldu.

ATV ekranlarında kısa bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'nin önemli haber kanallarından NTV'ye geçiş yaptı.

Fuat Akdağ, NTV'ye geçiş yaptıktan sonra bir süre bu kanalda önemli görevlerde bulundu. 2008 yılında ise NTV'nin spor kanalı olarak NTV Spor kuruldu. Spor programlarının başarılı ismi Akdağ, NTV Spor kanalı kurulur kurulmaz buraya geçiş yaptı.

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