Fransızlar Opel'e talip

Fransız otomotivcilik şirketi PSA Peugeot Citroen'in Amerikan General Motors'a (GM) ait olan Opel'e talip olduğu açıklandı. PSA'nın sözcüsü Alman Haber Ajansı'na, ‘şirketin incelemekte olduğu stratejik inisiyatifler arasında Opel'in de adının geçtiğini' açıkladı. Opel'in el değiştireceğine dair haberler Fransız ajanslarıyla Bloomberg haber ajansı tarafından da yayınlanmıştı. Almanya'daki Opel işletmelerinin sahibi General Motors ve Alman Metal İşçileri Sendikası haberle ilgili değerlendirmede bulunmadı.

PSA holdinginin sözcüsü, ‘daha ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ve muhtemel devralmanın mali çerçevesi hakkında açıklama yapmayacaklarını' belirtti. Şirketinin GM ile beş yıldır işbirliği yaptığını ve şimdiye kadar çeşitli ortak projeler geliştirdiklerini söyleyen sözcü Opel'in kardeş kuruluşu olan Vauxhall'ın da PSA'ya devredilmesinin söz konusu olup olmadığı hakkında açıklama yapmadı.

Bloomberg haber ajansı Fransız holdinginin Amerikan GM'in Avrupa branşını devralmak amacıyla görüşmeler başlattığını ve satışın birkaç hafta içinde tamamlanması kadar pazarlığın kesilmesinin de mümkün olduğunu bildirmişti.

Opel GM'e kan kaybettiriyor

Opel ile PSA arasında 2013 yılında araştırma ve geliştirme ortaklığı kararlaştırılmış ve iki markaya ait modellerden bazılarının aynı platformda üretilmesine başlanmıştı. 1999 yılından beri kâra geçemeyen Opel 2015 yılında 813, 2016'da ise 257 milyon dolar zarar etti. Yaptırımlar nedeniyle güçlü olduğu Rusya pazarını kaybeden Opel'in, AB'den ayrılmaya karar veren Britanya'daki konumu da sarsılmıştı. Britanya Opel'in en fazla satış yaptığı piyasa sayılıyor. Anvers ve Bochum'daki tesislerini kapatmak zorunda kalan Opel yeni modellerinin beğeni bulması sayesinde 2018 yılında kâra geçmeyi planlıyor.

2008 yılında patlak veren finans ve ekonomi krizi GM'e de ağır darbe indirmiş ve Opel'in ana holdingden ayrılarak bir Kanada – Avusturya ortaklığı olan Magna'ya satılması kararlaştırılmış ancak GM satıştan vazgeçmişti.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ