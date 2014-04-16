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Dünya
Deutsche Welle

Fransız sosyalistlerine yeni başkan

Yerel seçimlerde seçmen tarafından ağır bir şekilde cezalandırılan Fransız sosyalistleri yeni genel başkanla yola devam ediyor. Yeni isim Cambadélis, Başbakan Merkel’a yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekmişti.

16 Nisan 2014 15:24

Fransa'da Sosyalist Parti, yerel seçimlerde uğradığı hezimetten iki hafta sonra yeni genel başkanını seçti. Yeni Genel Başkan Jean-Christophe Cambadélis, bazı aralıklarla 1988 yılından beri Fransız Ulusal Meclisi'nde Paris milletvekili olarak bulunuyor. Yeni genel başkan parti içinde ılımlı merkez kanattan bir isim olarak görülüyor.

IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'a yakınlığıyla bilinen Cambadélis, parti içinde Avrupa ve uluslararası İlişkilerden sorumluydu. Aynı zamanda Fransız sosyalistleri için Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını yöneten Cambadélis, 2012 yılında parti genel başkanlığına adaylığını koymuş, ancak başarılı olamamıştı.

Cambadélis, geçen yılın başlarında yayımlanan tartışmalı bir tutum belgesinin baş yazarı olarak dikkat çekti. Bu belgede Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa politikalarında ‘bencillik ve dik başlılıkla' suçlanmıştı. Belgeye gelen yoğun tepkilerin ardından Merkel'in tasarruf politikalarına yönelik eleştiriler yumuşatıldı.

Sosyalist Parti'nin yeni Genel Başkanı Jean-Christophe Cambadélis şimdi parti içinde reform için kolları sıvamayı planlıyor. Sosyalizmin yeniden tanımlanması gerektiğini belirten Cambadélis, parti içindeki sol kanadı da daha iyi entegre etmeyi hedefliyor.

Siyasi gözlemciler, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde parti içinde iki kanat arasındaki mücadelenin partinin imajını daha da zedeleyeceğine dikkat çekiyorlar. Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın popülaritesinin giderek düştüğü bir dönemde Marine le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yerel seçimlerde olduğu gibi oylarını artırmasından endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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