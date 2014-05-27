Fransız muhalefetinde toplu istifa



Halk Hareketi Birliği (UMP) parti yönetiminden yapılan açıklamada genel başkan Jean-François Copé ile diğer yöneticilerin 15 Haziran'da görevini bırakacağı bildirildi.

Partiye ait paraların genel başkana yakınlığıyla bilinen Bygmalion adlı iletişim ajansına havale edildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu paraların Nicolas Sarkozy için 2012'de yürütülen seçim çalışmalarında yasal olmayan yöntemlerle harcandığından kuşkulanılıyor.

Bygmalion yolsuzluk davası, parti içinde krize neden olmuş ve UMP'nin önemli isimleri Copé'nin artık parti başkanı görevinde kalamayacağı görüşünü dile getirerek, kendisini istifaya davet etmişti.

Yaptığı etkinliklerde faturaları "şişirmekle" suçlanan ve Copé'ye yakınlığı ile bilinen tanıtım şirketin muhalefet partisi senatörlerinin siyasi gruplar için ayırdığı fonları usulsüz şekilde harcadığı da iddialar arasında.