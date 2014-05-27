T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransız muhalefetinde toplu istifa

Fransa’da adı yolsuzluğa karışan muhafazakâr muhalefet partisi UMP üst yönetimi toplu halde istifa etti.

27 Mayıs 2014 18:52


Halk Hareketi Birliği (UMP) parti yönetiminden yapılan açıklamada genel başkan Jean-François Copé ile diğer yöneticilerin 15 Haziran'da görevini bırakacağı bildirildi.

Partiye ait paraların genel başkana yakınlığıyla bilinen Bygmalion adlı iletişim ajansına havale edildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu paraların Nicolas Sarkozy için 2012'de yürütülen seçim çalışmalarında yasal olmayan yöntemlerle harcandığından kuşkulanılıyor.

Bygmalion yolsuzluk davası, parti içinde krize neden olmuş ve UMP'nin önemli isimleri Copé'nin artık parti başkanı görevinde kalamayacağı görüşünü dile getirerek, kendisini istifaya davet etmişti.

Yaptığı etkinliklerde faturaları "şişirmekle" suçlanan ve Copé'ye yakınlığı ile bilinen tanıtım şirketin muhalefet partisi senatörlerinin siyasi gruplar için ayırdığı fonları usulsüz şekilde harcadığı da iddialar arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaUMPHareketi BirliğiJean-François CopéHaziranBygmalionNicolas SarkozyCopéWelle Türkçe DW/AATY/BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24