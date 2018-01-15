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Spor

Fransız hakem Chapron'a ağır ceza

Nantes - Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, ikinci bir karara kadar görevden alındı

15 Ocak 2018 18:56

Nantes - Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, ikinci bir karara kadar görevden alındı.
Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos\'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.
Paris Saint Germain\'in Nantes\'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem Diego Carlos\'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos\'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

İSTANBUL / DHA
 

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