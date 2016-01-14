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Dünya
Deutsche Welle

Fransız Alplerinde çığ faciası

Fransız Alplerinde yasaklı bir pistte meydana gelen çığ faciası 2'si öğrenci 3 kişinin ölümüne neden oldu.

14 Ocak 2016 14:16


Fransa'nın Alpler bölgesinde dün akşam bir çığ kazası meydana geldi. Yetkililer, bir öğrenci grubunun Les Deux Alpes bölgesindeki kayılması yasak bir piste girdiği ve çığın bu sırada düştüğünü açıkladı. Çığ altında kalan 2 öğrenci ve bir yabancı turist hayatını kaybetti.

16 yaşındaki kız öğrencinin kar yığınlarının altında can verdiği, ağır yaralanan erkek öğrencinin de hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölen yabancı turistin de Ukraynalı olduğu, kayak için tatile geldiği ve öğrenci grubunda olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Fransa Sağlık Bakanı, öğrencilerin neden yasaklı pistte bulunduklarının inceleneceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakan Manuel Valls, kurban yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunurken yaralılara da acil şifa diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransız AlplerindeAlplerLes Deux AlpesUkraynalıFransa Sağlık BakanıCumhurbaşkanı François HollandeBaşbakan Manuel VallsDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/NH

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