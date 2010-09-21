-FRANSA'YA SENİRKENT ŞARABI ISPARTA (A.A) - 21.09.2010 - Türkiye'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta, Senirkent üzümleriyle dünya şarap piyasasına girmeyi planlıyor. Isparta'nın Senirkent ilçesinde 5 milyon TL'lik yatırımla şarap fabrikası kuran ve şaraplarına ''İllegüp'' markasını veren Hüseyin Elbiz, iki yıl süren emeklerinin ardından Senirkent üzümlerine daha fazla değer katacak bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Isparta'nın gül, kiraz ve elması ile meşhur olduğunu artık üzümüyle de şarap alanında marka olacağını ifade eden Elbiz, fabrikalarında ilk üretimi yaptıklarını kaydetti. Senirkent ile ilçeye bağlı Uluğbey beldesindeki öküz gözü ve kalecik karası üzümlerini işleyerek ilk üretimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Elbiz, ''İlk yıl 100 bin şişelik üretim yaptık, bunun 50 binini dünyanın şarap merkezi Fransa'ya göndereceğiz'' dedi. Yurt dışına yapacakları satışlarla ilgili karşılıklı görüşmeleri tamamladıklarını ve siparişlerin paketlenme aşamasında olduğunu dile getiren Elbiz, şaraptan ilk numuneleri Fransa'ya gönderdiklerini ve büyük beğeni topladığını dile getirdi. Diğer 50 bin şişeyi de iç piyasaya sunacaklarını belirten Hüseyin Elbiz, gelecek dönem üretimi daha da artıracaklarını bildirdi. Fabrikada yaklaşık saatte 40 ton üzüm işleme kapasitesi bulunduğuna işaret eden Elbiz, önümüzdeki yıl 750 - 800 bin şişelik üretim planladıklarını kaydetti.