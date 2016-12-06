Fransa'nın yeni başbakanı Cazeneuve

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediği gerekçesiyle istifa eden Manuel Valls'ten boşalan koltuğa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve getirildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hollande'ın 53 yaşındaki Cazeneuve'ü başbakanlığa atadığı bildirildi.
Cazeneuve, Hollande kabinesine 2012 yılında Avrupa Bakanı olarak girmişti. Ardından ticaret bakanlığı görevinden bulunan Cazeneuve 2014 yılında ise içişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.
Cumhurbaşkanı Hollande geçen salı günü yaptığı açıklamasında gelecek yılki seçimlerde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacağını duyurmuştu. Hollande'ın bu kararı Valls'in önünü açmıştı.
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Rtrd, dpa, BÖ/GA