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BBC Türkçe

Fransa'nın yeni başbakanı Bernard Cazeneuve

Fransa'da, Başbakan Manuel Valls'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı aday adayı olup istifa etmesinin ardından, bu göreve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve atandı.

06 Aralık 2016 16:29

Fransa'da, Başbakan Manuel Valls'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı aday adayı olup istifa etmesinin ardından, bu göreve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve atandı.

Cazeneuve, Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini yürütecek.

Valls ise bugün Cumhurbaşkanı François Hollande'a istifasını sunmuştu.

Cazeneuve, geçen yıl başkent Paris'te düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırılardan bu yana ülkede güvenliğin sağlanması konusunda öncü rol üstlenmişti.

İngiliz Reuters haber ajansına göre, hukuk eğitimi almış olan Cazeneuve, kimi zaman sergilediği "soğuk" tavırlar nedeniyle çalışanları tarafından "Kardinal" lakabıyla anılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Hollande cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

İktidardaki Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Ocak ayında yapılacak ön seçimlerde belli olacak.

Ancak ülkede yapılan kamuoyu yoklamaları, sosyalist adayın, merkez sağın adayı François Fillon ve aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'den birini geride bırakarak ikinci tura kalmasının zor olduğunu gösteriyor.

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