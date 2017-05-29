Fransa'dan Suriye'de misilleme tehdidi

Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Emmanuel Macron, Suriye konusunda Moskova ile birlikte çalışmak istediğini ve önceliklerinin terörle mücadele olacağını söyledi. Ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerden Putin de iki ülkenin bu doğrultuda daha sıkı işbirliğine gidebilmesi için görüşmelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Her iki liderin de görüş ayrılıklarından ziyade ortak hedeflere değinmeyi tercih ettiği basın toplantısında, Rus Devlet Başkanı "Fransa ile Suriye konusunda ilişkimizi ilerletebiliriz" ifadesini kullanırken, Macron da Putin'e "Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmek istediğini" söyledi.

Putin buna karşın Fransa'nın Suriye operasyonları konusunda ABD'den ne kadar bağımsız hareket edebildiğini bilmediklerini sözlerine ekledi.

Kimyasal saldırıya misilleme uyarısı

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Macron, bu konunun Fransa için "çok açık bir kırmızı çizgi" olduğunu belirtti. Macron, "Kimyasal silahları kim kullanırsa kulansın, Fransa'dan anında karşılık görecektir" ifadesini kullandı.

"Önceliklerimiz, başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kurutmak" diyen Macron, "Suriye devletini muhafaza edecek bir demokratik geçişten" yana olduklarını söyledi.

Macron, "Bölgedeki başarısız devletler, demokrasilerimiz için birer tehdit. Her seferinde bu devletlerin, terör örgütlerinin gelişmesine olanak sağladıklarına şahit olduk" diye konuştu.

Fransa seçimlerine müdahale iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı ise Putin'le fikir ayrılıkları yaşadıkları konular olduğunu ve bunları açık sözlülükle ele aldıklarını belirtti. Putin'le yaptıkları görüşmenin merkezinde Fransa-Rusya dostluğunun olduğunu ifade eden Macron, Rusya'nın Fransa seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların gündeme gelmediğini söyledi.

Rusya'nın yabancı ülkelerdeki seçimlere karıştığına dair suçlamayı yanıtlayan Putin de bunun üzerinde konuşulacak bir konu olmadığını belirterek, iddiaları bir kez daha reddetti.

Ancak Macron basın toplantısındaki bir soru üzerine, Rus hükümetiyle bağlantılı yayın organları Russia Today ve Sputnik'i, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendisi aleyhinde propaganda yapmakla suçladı.

Putin: Yaptırımlar işe yaramaz

Toplantıda gazeteciler, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalar ve Batılı devletlerin olası yaptırımlarıyla ilgili soru da yöneltti. Bu soru üzerine, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Ukrayna sorununun çözümüne hiçbir fayda sağlamayacağını savunan Putin, "Küresel ekonominin önündeki tüm sınırlamaların kaldırılması için mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu önde gelen G7 ülkeleri, geçen hafta Ukrayna anlaşmazlığında uzlaşmacı olmadığı takdirde Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanabileceğini duyurmuştu.

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Reuters/AFP/AP,CÖ/BK