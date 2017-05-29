T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'dan Suriye'de misilleme tehdidi

Versailles Sarayı'nda Rus lider Putin'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de kimyasal silah kullanımını "kırmızı çizgi" diye nitelendirerek misilleme tehdidinde bulundu.

29 Mayıs 2017 23:14

Fransa'daki Versailles Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Emmanuel Macron, Suriye konusunda Moskova ile birlikte çalışmak istediğini ve önceliklerinin terörle mücadele olacağını söyledi. Ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerden Putin de iki ülkenin bu doğrultuda daha sıkı işbirliğine gidebilmesi için görüşmelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Her iki liderin de görüş ayrılıklarından ziyade ortak hedeflere değinmeyi tercih ettiği basın toplantısında, Rus Devlet Başkanı "Fransa ile Suriye konusunda ilişkimizi ilerletebiliriz" ifadesini kullanırken, Macron da Putin'e "Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmek istediğini" söyledi.

Putin buna karşın Fransa'nın Suriye operasyonları konusunda ABD'den ne kadar bağımsız hareket edebildiğini bilmediklerini sözlerine ekledi.

Kimyasal saldırıya misilleme uyarısı

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Macron, bu konunun Fransa için "çok açık bir kırmızı çizgi" olduğunu belirtti. Macron, "Kimyasal silahları kim kullanırsa kulansın, Fransa'dan anında karşılık görecektir" ifadesini kullandı.

"Önceliklerimiz, başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kurutmak" diyen Macron, "Suriye devletini muhafaza edecek bir demokratik geçişten" yana olduklarını söyledi.

Macron, "Bölgedeki başarısız devletler, demokrasilerimiz için birer tehdit. Her seferinde bu devletlerin, terör örgütlerinin gelişmesine olanak sağladıklarına şahit olduk" diye konuştu.

Fransa seçimlerine müdahale iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı ise Putin'le fikir ayrılıkları yaşadıkları konular olduğunu ve bunları açık sözlülükle ele aldıklarını belirtti. Putin'le yaptıkları görüşmenin merkezinde Fransa-Rusya dostluğunun olduğunu ifade eden Macron, Rusya'nın Fransa seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların gündeme gelmediğini söyledi.

Rusya'nın yabancı ülkelerdeki seçimlere karıştığına dair suçlamayı yanıtlayan Putin de bunun üzerinde konuşulacak bir konu olmadığını belirterek, iddiaları bir kez daha reddetti.

Ancak Macron basın toplantısındaki bir soru üzerine, Rus hükümetiyle bağlantılı yayın organları Russia Today ve Sputnik'i, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendisi aleyhinde propaganda yapmakla suçladı.

Putin: Yaptırımlar işe yaramaz

Toplantıda gazeteciler, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalar ve Batılı devletlerin olası yaptırımlarıyla ilgili soru da yöneltti. Bu soru üzerine, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Ukrayna sorununun çözümüne hiçbir fayda sağlamayacağını savunan Putin, "Küresel ekonominin önündeki tüm sınırlamaların kaldırılması için mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu önde gelen G7 ülkeleri, geçen hafta Ukrayna anlaşmazlığında uzlaşmacı olmadığı takdirde Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanabileceğini duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/AP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Versailles Sarayı RusPutinFransa Cumhurbaşkanı Macron SuriyeVersailles Sarayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinEmmanuel Macron SuriyeMoskovaRus Devlet BaşkanıSuriyeMacronFransa SuriyeABDFransaIŞİDCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24