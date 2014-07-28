Fransa'dan Musul'a yardım eli



Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Irak'ta radikal İslamcı örgüt IŞİD, yeni adıyla İD'den kaçmaya çalışan Hristiyanlara yardım edileceğini açıkladı.

Bakanlar, pazartesi günü Paris'te yaptıkları açıklamada, İD'nin baskıları nedeniyle Musul'dan kaçarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne sığınmak zorunda kalan Hristiyanların Fransa'ya kabulünün teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Musul'u kontrolü altında tutan IŞİD, kentteki Hristiyanları, Müslüman olmak, özel vergi ödemek ya da kenti terk etmek arasında tercih yapmaya zorluyor. IŞİD'in baskıları nedeniyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne sığınmak zorunda kalan Hristiyanlara yönelik, Fransız hükümeti üzerindeki baskı artıyor.

Emirates'ten rota değişikliği

Bu arada Irak'ta devam eden çatışmalar nedeniyle ve özellikle de Ukrayna'nın doğu kentlerinde Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi üzerine, Dubaili havayolu şirketi Emirates, rota değişikliğine gidileceğini açıkladı. Havayolu şirketi, IŞİD ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle Irak üzerinden uçmayacaklarını belirtti. Emirates, rota değişikliğinin gelecek on gün içinde yapılmış olacağını açıkladı.