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Dünya

Fransa’daki seçimlerde ‘laiklik’ tartışması

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'un seçim kampanyasında Katolikliği kullanması tepki çekti

10 Ocak 2017 02:51

Fransız cumhurbaşkanları arasındaki yarışta, ‘laiklik’ tartışmaları gündeme geldi. Sosyalist Parti’nin adayı eski Başbakan Manuel Valls, merkez sağın adayı Fillon’un seçim kampanyasında Katolikliği kullanmasının laikliğe aykırı bir tutum olduğunu söyledi.

Le Parisien’e konuşan Valls, "Herkesin dini inancına saygım var. Ancak bir siyasi projeyi din üzerinden oluşturmanın uygun olmadığını düşünüyorum” dedi. Fransa’nın Hristiyan kökenlere sahip bir ülke olduğunu ifade eden Valls, şöyle devam etti:

“Ancak en eski Musevi topluluklardan birine sahibiz ve İslam da ülkede ikinci din. Bir projeyi katolik olarak nitelendirmek laik olan ülkemizin değerlerine aykırı.”

‘Büyük bir tasfiyeye yol açabilir’

 

Merkez sağın adayı François Fillon'un siyasi projesini ‘Katolik’ olarak nitelendiren ilk cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Valls, “Fillon, Fransa sağ siyasetinde görülmemiş bir proje ile ortaya çıktı. Çok sert ve ülkemizde büyük bir tasfiyeye yol açabilir” ifadelerini kullandı. Ön seçimleri kazanarak adaylığa hak kazanmayı ve Fillon’la karşı karşıya gelmeyi umduğunu söyleyen Valls, “Ülkemizin buna ihtiyacı var. Hiçbir şey aşırı sağın olduğu ikinci tur kadar kötü olamaz" dedi.

 

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