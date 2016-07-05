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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da yeni terörle mücadele önerisi

Fransa'da Paris saldırılarını araştıran meclis komisyonu ulusal bir terörle mücadele dairesi kurulmasını önerdi.

05 Temmuz 2016 14:50


Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen saldırıları inceleyen Meclis Araştırma Komisyonu, terör tehlikesine karşı daha etkin önlemler alınması amacıyla bir ulusal terörle mücadele dairesi kurulmasını tavsiye etti.

Le Figaro gazetesine konuşan Komisyon Başkanı Georges Fenech, "Yurtdışına yaptığımız seyahatlerde İsrail, Yunanistan, Türkiye ve ABD makamlarından sorumlu kişilerin karşısına Fransa'nın bir terörle mücadele muhatabı sunabilecek durumda olmadığını tespit ettik" değerlendirmesini yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'nin edindiği bilgilere göre Fransız milletvekilleri, Paris'te IŞİD'in düzenlediği ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda büyük bir ihmal olmadığı görüşünde. Ancak Komisyon üyeleri Fransa'nın böyle büyük saldırılara yeterince hazırlıklı olmadığını düşünüyor. Komisyonun hazırladığı raporu bugün sunması bekleniyor.

Saldırılar sonrası ilan edilen olağanüstü hal uygulaması ülkede hala devam ediyor. Kriz durumlarında güvenlik makamlarına geniş yetkiler tanıyan olağanüstü hal uygulaması, mahkeme kararı olmadan evlerde arama yapılmasına, toplantı yasağı ilan edilmesine ve tehlikeli şahısların ev hapsine alınmasına imkan tanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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