Fransa’da Tartışmalı İş Hukuku Yasası'na karşı 1,2 milyon gösterici sokağa çıktı

Fransa'da hükümetin yüksek işsizliğe karşı iş kanununda öngördüğü reformlar ülke çapında protesto ediliyor. Sendikalar, yasa tasarısına karşı grev çağrısı yaparken, grevlerden özellikle tren, metro, hava ulaşımı ve eğitim sektörü etkilendi.

Fransa'da hükümetin hayata geçirmek istediği tartışmalı iş hukuku yasasına karşı sendikalar Paris'teki İtali Meydanı'nda başlattıkları protesto da polis ile eylemciler karşı karşıya geldi.Polisin biber gazı kullandığı olaylarda bazı eylemciler yaralandı. Otobüs durakları ve bazı arabalarında camları indi.

Sendikaların grev ilan etmesi sonucu, hava trafik kontrolörleri ve makinistlerin iş bırakması nedeniyle ülkede trafik felç oldu. Hava trafik kontrolörlerinin, işten çıkarmalar ve yeni teknolojilere yatırım yapılmamasını protesto için giriştikleri 36 saatlik grevin Charles de Gaulle Havaalanını etkilemediği, ancak Orly Havaalanındaki uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiği bildirildi.

Devlete bağlı demiryolu şirketi SNCF de ulusal ve bölgesel hatlarda aksamalar konusunda uyardı.

Sendikalar ve öğrenci derneklerinin çağrısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde bugün protesto gösterileri planlanıyor.

Çalışma saatleri endişesi

Hükümet, uzun süredir yüzde 10'lar civarında seyreden yüksek işsizlik oranını düşürmek amacıyla, çok katı olmakla eleştirilen iş kanununu esnekleştirmek için kolları sıvamıştı. Yüzbinlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından hükümet sendikalara tavizlerde bulunmasına rağmen, tasarının yeni haline de muhalefet sürüyor.

Bakanlar Kurulu'nun bugün meclise sevk ettiği yasa tasarısı, çalışma saatleri konusundaki ayrıntıların işverenle çalışan arasında diyalog yoluyla düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Sendikalar, bu maddeyle haftalık 35 saatlik resmi çalışma süresinin esnemesi ve çalışma süresinin uzamasından endişeleniyor.

Kamuoyu yoklamaları, Fransız halkının yüzde 58'inin reform planlarına karşı olduğunu ortaya koyuyor. Yasa tasarısının Nisan sonu ya da Mayıs başında parlamentoda oylanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande, 2017'deki seçimlerde yeniden aday olmasının, istihdam piyasasındaki gelişmelere, işsizliğin düşmesine bağlı olduğunu açıklamıştı. İşsizlik oranı şubat ayında 3 milyon 590 bin işsizle yeni bir rekor kırdı.