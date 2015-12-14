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Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da Ulusal Cephe’ye 'geçit' yok

Fransa’da bölgesel seçimlerin birinci turundan zaferle çıkan Ulusal Cephe ikinci turdan eli boş döndü.

14 Aralık 2015 11:31


Fransa'da gerçekleştirilen bölgesel seçimlerin birinci turunda süpriz bir başarıya imza atarak ülke genelinde yüzde 28 oranında oy alan ve bu turdan birinci parti olarak çıkan Ulusal Cephe Partisi seçimlerin ikinci turunda hüsrana uğradı. Parti, sonuçları belirleyen bu turda 13 bölgeden hiçbirini kazanamadı.

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy liderliğindeki merkez sağ ise resmi sonuçlara göre 13 bölgeden 7'sini kazanarak seçimlerin galibi oldu. Sarkozy'nin halefi François Hollande'ın partisi Sosyalist Parti ve bu partiye bağlı diğer sol partiler ise 5 bölgede birinci gelerek seçimlerden beklenenden az yara alarak çıkmayı başardı. Korsika'da ise ada milliyetçileri seçimlerden zaferle çıktı.

Ulusal Cephe'nin oylarında artış

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi bölgesel seçimlerin ilk turunda tarihinin en büyük başarısına imza atarak 13 bölgeden 7'sinden birinci parti olarak çıkmıştı. Partinin ikinci turda hiçbir bölgede kazanamamasıyla ise parti tarihinde yine bir ilk yaşanmış oldu.

Parti lideri Le Pen, seçim sonuçlarından sonra yaptığı açıklamada ‘mücadeleye devam‘ sözü verirken ''Bizi hiçbir şey durdurumaz'' diye konuştu. Le Pen ayrıca Ulusal Cephe'nin bölgesel meclislerdeki temsilci sayısını üç katına çıkarttığının da altını çizerek ‘‘Bu sonuçlarla Ulusal Cephe Fransa'da birçok bölge meclisinde ana muhalefet partisi olacak‘‘ dedi.

Ulusal Cephe seçimlerde yenilgiye uğrasa da oylarını artırmayı başardı. 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 6,4 Milyon oy alan partinin, bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,6 Milyon oy alarak yenilgiye rağmen oy oranını önemli ölçüde artırdığı görüldü.

Aşırı sağ uyarısı

Fransa'nın Sosyalist Partili Başbakanı Manuel Valls seçim sonuçlarının aşırı sağ tehlikesinin sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Öte yandan Sarkozy de seçimlerin ilk turunda alınan sonuçlardan sorumlu her politikacının seçmenlerin mesajından bir ders çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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