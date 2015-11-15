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Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da tren kazası

Fransız Devlet Demiryolları'na ait hızlı tren test sürüşü sırasında raydan çıktı. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise halen kayıp.

15 Kasım 2015 17:46


Fransa'da Strasbourg kentine yaklaşık 30 km uzaklıktaki Eckwertsheim kasabası yakınlarında dün test sürüşü sırasında raydan çıkan hızlı tren köprüden Ren Marne kanalına uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kazanın yüksek hız nedeniyle gerçekleştiği tahmini üzerinde duruluyor. Dernières Nouvelles d'Alsace gazetesinin haberine göre kazadan 12 kişi ağır, 22 kişi ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Hızlı trenin Strasbourg-Paris hattındaki test sürüşü sırasında meydana gelen kazanın nedeni araştırılıyor. 2016 Nisan'ında kullanıma açılması planlanan yeni hat ile Strasbourg-Paris arasındaki 2 saat 20 dakikalık mesafenin 1 saat 50 dakikaya indirilmesi planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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