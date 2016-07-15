Fransa'da terörün kronolojisi



7 Ocak 2015: Mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı El Kaide örgütünün bir kolu üstlendi. Neredeyse eş zamanlı olarak bir saldırgan da önce bir polisi vurdu, ardından da bir koşer markette çok sayıda kişiyi rehin aldı. Rehinelerden dördünü öldüren saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırgan, IŞİD mensubu olduğunu ifade etmişti.

19 Nisan: Paris'inVillejuif semtinde bir kadının öldürülmesi olayı ile ilgili olarak bir üniversite öğrencisi tutuklandı. Suriye ile bağlantıları olduğu ortaya çıkan 24 yaşındaki zanlının kalaşnikof, tabanca ve revolverden oluşan mühimmatı elinde bulundurduğu, kiliselere saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

26 Haziran: Lyon'un güneydoğusundaki Saint-Quentin-Fallavier'deki bir kimya fabrikasını basan radikal İslamcı saldırgan yakalandı. Saldırganın baskın öncesinde iş arkadaşlarından birinin başını kestiği ve kesik başı radikal İslamcı semboller içeren bayraklarla birlikte fabrikanın giriş kapısına astığı ortaya çıktı.

21 Ağustos: 25 yaşındaki bir radikal İslamcı, Brüksel-Paris seferini yapmakta olan Thalys treninde saldırı hazırlığındayken yolcular tarafından yakalandı. Olay sırasında iki görgü tanığı yaralandı.

13 Kasım: Paris'i kana bulayan organize saldırılarda IŞİD militanları 130 kişinin hayatına son verdi. Bataclan konser salonunda katliam yapan, restoran ve kafelere ateş açan saldırganlardan üçü Almanya-Fransa futbol karşılaşmasının yapıldığı sırada kendini havaya uçurdu.

18 Kasım: Paris'sin Saint-Denis semtinde düzenlenen polis operasyonunda polis Paris saldırıları ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan çatışmada 3 kişi öldü, ölenlerden birinin Paris saldırılarını organize edenler arasında adı geçen ve polis tarafından aranan Abdelhamid Abaaoud olduğu ortaya çıktı.

7 Ocak 2016: Charlie Hebdo saldırısının 1. yıldönümünde Paris'te bir karakola girmek isteyen bıçaklı bir kişi vurularak öldürüldü. Paris Savcısı, vurulan adamın üzerinden bir cep telefonu ve üzerinde IŞİD'in bayrağı bulunan bir sayfa kağıda Arapça yazılmış bir mektup çıktığını açıkladı.

24 Mart 2016: 34 yaşındaki bir Fransız vatandaşını gözaltına alan polis, zanlının evinde yapılan aramada kalaşnikof, makineli tüfek ve patlayıcı maddeden oluşan mühimmat ele geçirdi. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, zanlı bir terör ağına mensuptu ve saldırı hazırlığındaydı.

14 Haziran 2016: Paris’in banliyösü Yvelines’de bir emniyet müdürü, evine girerken bir saldırganın bıçak darbeleriyle öldürüldü. Eve baskın düzenleyen polis, emniyet müdürünün eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Eylemi IŞİD üstlendi. Euro 2016 boyunca Fransız güvenlik güçleri, yüksek terör saldırısı ihtimaline karşı uyarıda bulunmuştu.

14 Temmuz 2016: Fransa Ulusal Günü'nde Fransa'nın ünlü liman kenti Nice'te düzenlenen saldırıda, saldırgan yüksek hızla kullandığı kamyonu kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürdü. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın radikal İslamcı örgütlere mensup olup olmadığı henüz bililnmiyor.