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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da terörist avı

Mizah dergisi Charlie Hebdo'ya baskın düzenleyen saldırganları yakalamak için Fransa genelinde operasyonlar düzenleniyor. Fransız medyası, zanlıların bir hatasının saldırganların izine ulaşılmasını sağladığını duyurdu.

08 Ocak 2015 10:45


Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan Said ve Cherif Kouachi kardeşlerin yakalanması için Paris'in dışında başka şehirlerler de operasyonlara girişildi.

"Le Point" dergisi ve "Le Monde" gazetesinde yer alan bir haberde, olay yerinden kaçtıkları otomobil içinde kendilerine ait bir kimlik belgesini düşürdükleri iddiasına yer verildi.

Irak'ta çatışmalara katıldığı gerekçesiyle Cherif Kouachi'nin 2008 yılında mahkeme tarafından ceza aldığı belirtildi.

Firardaki Said ve Cherif Kouachi kardeşlerin yanı sıra masum olduğunu savunarak polise teslim olan üçüncü zanlı Hamyd Mourad'ın da Fransız vatandaşı oldukları açıklandı.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü.

Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber" ve "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide örgütüne mensup olduklarını söyledikleri açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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