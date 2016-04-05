Fransa'da terör tatbikatı



Haziran ayında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Bordeaux’da terörle mücadele tatbikatı yapıldı.

500’den fazla polis, itfaiye görevlisi ve sağlık çalışanının katıldığı tatbikatta, olası bir terör saldırısı sırasında atılacak adımlar ele alındı.

Tatbikatın yapıldığı yaklaşık 62 bin kişilik Quinconces (Kinkons) Meydanı, şampiyona sırasında taraftarların toplanacağı mekânlar arasında bulunuyor.

Bordeaux'da bir intihar saldırganının üzerindeki bombaları patlatması ve başka bir teröristin 10 kişiyi rehin alması gibi durumların tatbikatı yapıldı.