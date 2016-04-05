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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da terör tatbikatı

Pek çok terör saldırısına maruz kalan Fransa’da Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi büyük bir terörle mücadele tatbikatı yapıldı.

05 Nisan 2016 23:02


Haziran ayında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Bordeaux’da terörle mücadele tatbikatı yapıldı.

500’den fazla polis, itfaiye görevlisi ve sağlık çalışanının katıldığı tatbikatta, olası bir terör saldırısı sırasında atılacak adımlar ele alındı.

Tatbikatın yapıldığı yaklaşık 62 bin kişilik Quinconces (Kinkons) Meydanı, şampiyona sırasında taraftarların toplanacağı mekânlar arasında bulunuyor.

Bordeaux'da bir intihar saldırganının üzerindeki bombaları patlatması ve başka bir teröristin 10 kişiyi rehin alması gibi durumların tatbikatı yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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