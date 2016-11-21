Fransa'da terör saldırısı engellendi

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Strassbourg'da yapılması planlanan bir terör saldırısının son anda engellendiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı terör saldırısı hazırlığında olan 7 kişinin cumartesiyi pazara bağlayan gece Elsass ve Marsilya’da gözaltına alındığını bildirdi.

Göz altına alınan zanlıların Fransız, Fas ve Afgan kökenli olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı, saldırınların hedefi konusunda ise detaylı bir açıklama yapmadı.

Hedef Noel panayırı mıydı?

Öte yandan zanlıların hedefinin Strassbourg'daki Noel panayırı olduğundan şüpheleniliyor. Kentin merkezinde kurulan ve her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Noel panayırının önümüzdeki cuma günü açılması bekleniyor.

Yerel France Bleu Alsace radyosunun verdiği bilgilere göre yaşanan gelişmelerin ardından şu an için panayırın açılışı ile ilgili bir değişiklik planlanmıyor. Ancak yetkililer Kasım ayı başında duruma göre Noel panayırının süresinin kısaltılabileceği ya da panayırın açılmayabileceğini duyurmuştu.

Bu Strassbourg'daki Noel panayırına yönelik engellenen ilk saldırı girişimi değil. Aralık 2000'de de Cezayirli bir grup saldırganın söz konusu Noel panayırına yönelik planladıkları bombalı saldırı emniyet güçlerince engellenmişti.

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Reuters/dpa,BW/BÖ