T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da terör saldırısı engellendi

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Fransa’da yeni bir terör saldırısının son anda önlendiğini duyurdu.

21 Kasım 2016 20:53

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Strassbourg'da yapılması planlanan bir terör saldırısının son anda engellendiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı terör saldırısı hazırlığında olan 7 kişinin cumartesiyi pazara bağlayan gece Elsass ve Marsilya’da gözaltına alındığını bildirdi.

Göz altına alınan zanlıların Fransız, Fas ve Afgan kökenli olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı, saldırınların hedefi konusunda ise detaylı bir açıklama yapmadı.

Hedef Noel panayırı mıydı?

Öte yandan zanlıların hedefinin Strassbourg'daki Noel panayırı olduğundan şüpheleniliyor. Kentin merkezinde kurulan ve her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Noel panayırının önümüzdeki cuma günü açılması bekleniyor.

Yerel France Bleu Alsace radyosunun verdiği bilgilere göre yaşanan gelişmelerin ardından şu an için panayırın açılışı ile ilgili bir değişiklik planlanmıyor. Ancak yetkililer Kasım ayı başında duruma göre Noel panayırının süresinin kısaltılabileceği ya da panayırın açılmayabileceğini duyurmuştu.

Bu Strassbourg'daki Noel panayırına yönelik engellenen ilk saldırı girişimi değil. Aralık 2000'de de Cezayirli bir grup saldırganın söz konusu Noel panayırına yönelik planladıkları bombalı saldırı emniyet güçlerince engellenmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa,BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaBakanı Bernard Cazeneuve FransaBakanı Bernard Cazeneuve StrassbourgBakanıElsassMarsilya&rsquo;daFransız FasAfganNoelStrassbourg NoelFrance Bleu AlsaceKasımCezayirliWelle Türkçe Reuters/dpaBW/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24