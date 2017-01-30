Fransa'da Sosyalistelerin adayı Hamon

Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimleri Benoit Hamon kazandı. Hamon ön seçimde delegelerin yüzde 59'unun oyunu alarak, eski Başbakan Manuel Valls'i geride bırakmayı başardı.

Ön seçimleri partinin sol kanadından bir isim olan Hamon'un kazanması, 'sola kayış' olarak değerlendirildi.

'Geleceğe dönük sol' mesajı

Hamon, ön seçim zaferinin ardından delegelere yaptığı konuşmada, "Bu akşam sol başını yeniden yukarıya kaldırıyor, yüzünü geleceğe dönüyor ve kazanacak" dedi. Hamon, Marine Le Pen başkanlığındaki Ulusal Cephe'nin 'yıkıcı aşırı sağcıları' ve François Fillon'un cumhurbaşkanı olduğu 'muhafazakar sağcılar' nedeniyle Fransa'nın 'modern, yaratıcı, geleceğe dönük bir sola' ihtiyacı olduğunu belirtti. Hamon, diğer sol partileri bir ittifak etrafında birleştirmek ve 'sosyal, ekolojik ve demokratik bir ilerleme' için kazanmak istediğinin altını çizdi.

Seçim programında belirgin şekilde sol politikalara ağırlık veren Hamon'un partiye Cumhurbaşkanı Hollande'ın hayal kırıklığına uğrattığı seçmenleri geri kazandırması umuluyor. Yatırımların artırılması, mesai saatlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması gibi vaatlerde bulunan Hamon, her yetişkin için şartsız 750 euroluk asgari ücret uygulamasının yürürlüğe konulması gerektiğini savunuyor.

Le Pen önde

Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya dönemine girildi. Kantar Sofres kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, seçim yarışını yüzde 25 ile Marine Le Pen'in başkanlığındaki Ulusal Cephe önde götürüyor. Ulusal Cephe'yi yüzde 21-22 arasındaki oy oranı ile Fillon'un cumhurbaşkanı adayı olduğu merkez sağ koalisyon izliyor. Sosyalist Parti'nin oy oranı ise yüzde 13-15 arasında tahmin ediliyor.

Sosyalistlere fazla şans tanınmayan Fransa'da seçim yarışının ikinci turda Ulusal Cephe ile Cumhuriyetçiler arasında olması bekleniyor.

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Afp/DW, BÖ/GA