Fransa’da sol için kâbus anket



Fransa'da 2012 yılındaki son cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından düzenlenen genel seçimlerde mecliste çoğunluğu elde eden sol partiler, iki yılda adeta eridi. Bu sabah yayımlanan bir kamuoyu araştırması, bugün seçim yapılması halinde, sol partilerin tarihi bir hezimete uğrayacağını ve meclisteki 577 koltuğun en fazla 66’sını elde edebileceklerini ortaya koydu.

Fransa’da iktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) toplumun gözünde gerilemekte olduğu kimse için bir sır değildi. Bu durum, büyük vaatlerle 2012 yılında cumhurbaşkanı seçilen François Hollande’ın bu vaatleri gerçekleştirememiş olmasına, işsizliğin olağanüstü kronikleşmesine, istihdam politikalarının sonuç vermemesine ve genel olarak ekonomik krizin kendisini dar gelirliler üzerinde her geçen gün daha da ağır hissettirmesine bağlanıyor. Tüm bunlara rağmen kimse bu sabah yayımlanan kamuoyu araştırmasının sonuçlarının sol için bu denli karanlık bir tablo çizmesini de beklemiyordu.

Ülkenin önde gelen kamuoyu araştırmaları enstitülerinden CSA tarafından Le Figaro gazetesi için gerçekleştirilen yoklama, 2012 milletvekili seçimlerinde toplam oyların yüzde 47’sini elde eden sol partilerin (Sosyalist Parti, Sol Cephe, Radikal Sol, Yeşiller) bugün seçim olsa yüzde 33’ü geçemeyeceklerini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, 2012 seçimlerinde yüzde 34 oy elde eden PS’nin oy oranı bugün yüzde 18’e gerilemiş durumda. Komünist Parti ile Sol Parti tarafından oluşturulan Sol Cephe’nin oyları yüzde 8, Yeşiller Partisi’ninki ise yüzde 7’yi geçmiyor. Araştırma, şu an ana muhalefette olan ve geçen haftasonu eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi tekrar lider seçen Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin ise yüzde 25 oy alacağını gösteriyor. Siyasi yelpazenin merkezinde yer alan MoDem ve UDI partilerinin toplam oy oranı ise yüzde 12 görünüyor.

Araştırmaya göre, oyları en çok artış gösteren parti ise aşırı sağ eğilimli Milli Cephe (FN). Araştırma, 2012 seçimlerinde yüzde 13,6 oy elde eden FN’nin bugün seçim olsa yüzde 23 oy alacağını gösteriyor. FN bu yıl Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de yüzde 25 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.

Ancak Fransa’da seçim sistemi iki turlu olduğundan yukarıdaki rakamlar, özellikle FN için meclisteki tabloya bu şekilde yansıyacak anlamına gelmiyor. Araştırma sonuçları, milletvekilliği seçim sonuçlarının yukarıdaki gibi çıkması halinde, sağ partilerin 485-505, sol partilerin 56-66, aşırı sağın ise 14-24 arasında milletvekiline sahip olacağını göstermekte. Seçimler nispi temsil sistemine göre yapılacak olursa, bu oran sağ partiler için 208-248, sol partiler için 180-220, aşırı sağ için ise 138-158 olarak değişiyor.

Fransız Millet Meclisi’nde şu anda PS 274, UMP 189, merkez partiler 30, Yeşiller 17, Radikal solcular 17, komünistler ise 15 milletvekiline sahip.