Fransa’da seçim yarışı başladı



Yapılan anketlere göre, 101 bölgede yapılacak il meclis seçimlerinde ilk turu Marine Le Pen'in partisi aşırı sağcı ve yabancılara karşı sert tutumuyla tanınan “Ulusal Cephe”nin yaklaşık yüzde 30 oyla kazanması bekleniyor.

Ancak Ulusal Cephe'nin 29 Mart'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin ardından 101 bölgeden herhangi birinde mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği ya da en iyi ihtimalle bir veya iki bölgede başarılı olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan bu bile parti için büyük bir başarı kabul ediliyor. Parti, 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir başarı kaydederek parlamentoya 23 milletvekili göndermişti.

Seçim anketlerine göre, Fransa'da iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Sosyalist Partisi'nin (PS) oyların yaklaşık yüzde 20'sini alacağı ve halihazırda sahip olduğu 61 bölgenin 30 ila 40 kadarını kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Buna karşılık seçimde en büyük başarıyı muhafazakâr-merkez sağ partilerin elde etmesi bekleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) ile Bağımsız ve Demokratlar Birliği'nin (UDI) ilk tur sonunda toplamda yaklaşık yüzde 30 oya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Seçimlere katılımın ise oldukça düşük olması bekleniyor. Cuma günü araştırma şirketi Ipsos tarafından yapılan seçim katılım anketine göre, seçimlere katılım yaklaşık yüzde 46 civarında olacak. Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının sandıkların kapanmasının ardından TSİ ile 21:00'den itibaren gelmesi bekleniyor.