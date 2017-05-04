Fransa'da seçim öncesi son düello

Fransa'da Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde heyecan artıyor. Aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ve merkezin adayı Emmanuel Macron dün akşam iki buçuk saat süren televizyon düellosunda karşı karşıya geldi.

Televizyondan canlı yayınlanan hararetli tartışmaya damga vuran konuların başında ekonomi, AB ile ilişkiler ve terörle mücadele vardı.

Fransa Euro'dan vazgeçer mi?

Aşırı sağ eğilimli Le Pen, 47 milyonu bulan Fransız seçmenin yakından izlediği programda ülkeyi Euro Bölgesi'nden çıkarma vaadini yineledi.

Bankacılıktan siyasete atılan Macron ise "Fransızların cüzdanında tekrar Franklar olacak" diyen Le Pen'in bu vaadini sert dille eleştirdi. Para birimi Euro'dan çıkmanın Fransız halkına faturasının birikimlerinin üçte birini kaybetmek olacağını söyledi.

Anketler de Fransızların dörtte üçünün Euro Bölgesi'nden ayrılmayı desteklemediğini gösteriyor.

"Fransa'yı ya ben ya Merkel yönetecek"

Le Pen, iş dünyası ve AB lobisi tarafından desteklenen rakibi Macron'u Almanya'ya karşı dik duramamakla eleştirdi.

Seçim vaatleri arasında AB'den ayrılmak için referandum düzenlemek olan Le Pen, "Fransa her hakülarda bir kadın tarafından yönetilecek, o kadın ya ben olacağım ya da Almanya Başbakanı Angela Merkel" dedi.

Tartışma sırasında adaylar birbirine sert sözlerle yüklendi. Macron, Le Pen için 'yalancı' ve 'siyasi sistemin içerisindeki bir parazit' derken, Le Pen ise sivri dilli rakibini 'sırıtkan bir bankacı' olarak niteledi.

Terörle mücadele tartışması

2015'ten bu yana 230'dan fazla kişinin terör saldırıları sonucu öldüğü Fransa'da terörle mücade alanında atılması gereken adımlar da adayların gündemindeydi.

Le Pen, rakibi Macron'u ulusal güvenlik konusunda bir yol haritasına sahip olmamakla suçladı. Macron'sa cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda radikal İslamcı terörle her alanda mücadele edeceğini söyledi.

Anketlere göre galip kim?

Fransa'da 20 milyondan fazla seçmeni televizyon başına kitleyen tartışma programı sonrası yayınlanan anketlere göre düelloyu kazanan taraf Macron oldu.

Fransız televizyonu BFMTV'nin anketi, seçmenin yüzde 63'ünün Macron'u daha inandırıcı bulduğunu gösterdi. Le Pen'in ikna edici bulanların oranı yüzde 34'te kaldı.

Fransa'da François Hollande'dan boşalacak cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin geçeceğini belirlemek için yapılan seçimlerin ikinci ve son turu Pazar günü düzenlenecek.

Anketler, ikinci turda bağımsız aday Macron'un rakibi Le Pen'e yüzde 20'lik bir fark atabileceğini gösteriyor.

Le Monde gazetesi tarafından yayınlanan son ankete göre Macron oyların yüzde 59'unu alacak, Le Pen'e destek yüzde 41 seviyesinde kalacak.

İlk turda kaybeden adayları destekleyen seçmenin, ikinci turda tercihini Macron'dan yana kullanabileceği belirtiliyor.

Son haftalarda sert söyleminden geri adım atan ve partisi Ulusal Cephe'nin liderliğini bırakan Le Pen'se kararsız seçmenin oyunu almak istiyor.

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AFP/DW/HS