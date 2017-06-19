Fransa'da polise saldırı girişimi

Fransa'nın başkenti Paris'te, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, ülkenin en ünlü caddesi olan Champs-Elysee'de kullandığı patlayıcı yüklü otomobille polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Colomb, polis aracına çarpan otomobili kullanan şüphelinin öldüğünü açıkladı. Colomb, olayı "saldırı girişimi" olarak tanımladı.

AFP haber ajansına konuşan polis kaynakları, şüphelinin aracında Kalaşnikof ve tabancaların yanı sıra içi gaz dolu şişeler de bulunduğunu belirtti. Polis, olayda yaralanan polis ya da sivil olmadığını açıkladı.

Associated Press'in haberine göre, polis yetkilileri, şüphelinin 31 yaşında olduğunu ve Paris'in banliyö semti Argenteuil'de yaşadığını söyledi.

Fransız terörle mücadele savcıları olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Champs-Elysees'de Nisan ayında IŞİD'in üstlendiği bir saldırıda, bir polis memuru vurularak öldürülmüştü. Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala gerçekleşen saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırılmıştı.

İçişleri Bakanı: OHAL uzatılacak

Fransa İçişleri Bakanı Collomb, bugünkü olayın ülkedeki saldırı tehdidinin halen yüksek olduğunu gösterdiğini ve olağanüstü hâlin gerekliliğini ispatladığını belirtti. Collomb, Fransa'da 15 Temmuz'da sona erecek olan olağanüstü hâlin 1 Kasım'a kadar uzatılması için Çarşamba günü kabineye tasarı sunacağını sözlerine ekledi.

Fransa'da Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarından bu yana olağanüstü hâl uygulanıyor.

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AFP/AP,CÖ/BK