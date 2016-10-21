Fransa’da polis protestosu yayılıyor

Fransa'da polislerin protesto gösterileri yayılıyor. Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte yüzlerce polis, çalışma koşullarını protesto etmek ve meslektaşlarına yapılan saldırılara daha ağır ceza verilmesini talep etmek amacıyla gösteri düzenliyor.

Fransız polisler, protesto için art arda dördüncü kez toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, gelecek hafta başında polis sendikaları yetkilileriyle görüşeceğini açıkladı.

Perşembe akşamı, Paris'in ünlü Champs-Elysées bulvarında 500 kadar polis toplanarak gösteri düzenlemişti.

Daha çok sivil kıyafetlerle gösteriye katılan polisler, Fransa milli marşını söyleyip İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve Emniyet Genel Müdürü Jean-Marc Falcone'nin istifasını istemişti.

Lyon'da ise 800'den fazla polis memuru sokaklara çıktı. Benzer gösteriler, Paris yakınlarındaki Melun, Evry ve Bobigny emniyet müdürlüklerinin önünde, Toulouse ve Bordeaux, Marseille ve Montpellier gibi kentlerde de düzenlendi.

Gösterileri başlatan olay 8 Ekim'de Paris'in Viry-Chaillon bölgesinde bir polis otosuna Molotof kokteylleriyle saldırılması oldu. Olayda ikisi ağır dört polis yaralanmıştı. Polislerden biri suni komaya sokuldu.

Polisler, Fransa'daki radikal İslamcı saldırılar sonrası artan görevler nedeniyle üzerilerinde büyük yük olduğundan şikayet ediyor.

Emniyet Genel Müdürü'nden iç soruşturma tehdidi

Emniyet Genel Müdürü Falcone, cuma günkü açıklamasında protesto gösterilerini meşru olarak nitelendirse de istifa çağrılarını geri çevirdi. Falcone, son saldırılar, bu yılki Avrupa Futbol Şampiyonası ve ülkedeki sosyal çatışmalar nedeniyle güvenlik güçlerinin üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu söyledi.

Falcone, hafta başında protestocu polisleri, haklarında iç soruşturma açmakla tehdit etmişti.

İçişleri Bakanı ise bir mektupla yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin talepleriyle ilgilenileceğini belirtip şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha fazla kaynak istiyorsunuz, veriyoruz. Destek istiyorsunuz, alıyorsunuz.”

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DW/AFP/ BS/GA