Fransa'da operasyonlar sürüyor



Paris'i kana bulayan terör saldırılarının ardından Fransız hükümeti, Paris, Lyon, Grenoble, Molenbeek ve Toulouse'da yaklaşık 168 eve baskın düzenledi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, baskınlar sonrası 23 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, 104 şüpheliye ise evden çıkma yasağı getirildiğini kaydetti.

Brüksel Başsavcılığı, "terör saldırısı ve terör örgütü eylemlerine katılmak" suçlamalarıyla iki kişiye dava açıldığını açıkladı. Molenbeek'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan beş kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Paris saldırılarındaki canlı bombalar arasında yer alan Brahim Abdeslam ve hala aranan Salah Abdeslam'ın kardeşi Muhammed Abdeslam da bulunuyor.

Yetkililer, Brahim Abdeslam'ın saldırıların planlayıcısı olduğu düşünülen Belçika vatandaşı 27 yaşındaki Abdelhamid Abaaoud ile bağlantısı olduğu şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti. Abaaoud'un yeniden Suriye'de IŞİD için savaştığından yola çıkılıyor.

Başsavcılık ayrıca, isimlerini vermediği iki canlı bombanın daha kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kendilerini havaya uçuran iki canlı bombadan birinin Suriye'den Avrupa'ya sığınmacı olarak geçtiğinin belirlendiği bildirildi.

Başbakan Valls'tan uyarı

Fransa Başbakanı Manuel Valls, terör örgütü IŞİD'in diğer Avrupa kentlerinde de saldırılar düzenleyebileceğine dair uyarıda bulundu. Valls, Fransa'da da yeniden saldırı girişimleri olabileceğini ifade ederken, Paris saldırılarının Suriye'de planlanıp, organize edildiğini kaydetti. ABD gizli servisi CIA de Batı'ya yönelik saldırıların devam edeceğinden yola çıkıyor. CIA Direktörü John Brennan, IŞİD'in bir dış ajandası olduğundan emin olduklarını belirtti.

Suriye'ye hava saldırıları

Fransa, IŞİD'in Suriye’deki mevzilerini vurmaya devam ediyor. Salı günü yapılan açıklamada, örgütün özellikle Rakka’daki kamplarının hedef alındığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının saldırıları sonucu örgütün bazı ana kampları tahliye ettiğini ve yabancı cihatçıların akrabalarının kentten çıkarıldıklarını bildirdi.