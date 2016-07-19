Fransa'da OHAL gündemi

Fransa'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatılıyor.

14 Temmuz'da Nice kentinde

düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan

sonra bakanlar kurulu bugün

olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasını

görüşüyor.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Başbakan Manuell Valls, mevcut gelişmelerin göz

önüne alındığında uygulamanın gerekli olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı

François Hollande de 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, olağanüstü hal

uygulamasının 3 ay daha uzatılacağını

söylemiş, ayrıca Suriye ve Irak'ta devam eden

saldırıları da artıracaklarını kaydetmişti.

Ülkedeki olağanüstü hal uygulaması geçen yıl 13 Kasım'da Paris'te 130 kişinin öldüğü

terör saldırısının ardından başlatılmıştı. Uygulama kapsamında polise şüphelilerin

takibatında kolaylık ve evlerinde mahkeme kararı olmadan arama yapma yetkisi

tanınıyor.

Soruşturma devam ediyor

Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları sırasında Nice kent merkezine

kamyonla giren bir saldırgan,

aracını 2 kilometre boyunca halkın üzerine sürmüş, olay

sonucu 84 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan

19'unun hayati tehlikesi sürerken, ölen 13 kişinin kimliğinin tespit edilmesine devam

ediliyor.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Savcı François Molins son yaptı

açıklamada, saldırgan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Lahouaiej Bouhlel'un son

dönemde İslami konulara yoğunlaştığı bilgisinin edinildiğini ancak saldırganın IŞİD

üyesi olmadığını belirtmişti.

AFP haber ajansı, Fransa Başbakanı Valls'ın, Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol

Şampiyonası öncesinde de bir terör saldırısının son anda engellendiğini ancak konuya

ilişkin detay vermediğini belirttiğini duyurdu.