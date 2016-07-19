Fransa'da OHAL gündemi

Fransa'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatılıyor.
14 Temmuz'da Nice kentinde
düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan
sonra bakanlar kurulu bugün
olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılmasını
görüşüyor.
Toplantı öncesinde açıklama yapan Başbakan Manuell Valls, mevcut gelişmelerin göz
önüne alındığında uygulamanın gerekli olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande de 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, olağanüstü hal
uygulamasının 3 ay daha uzatılacağını
söylemiş, ayrıca Suriye ve Irak'ta devam eden
saldırıları da artıracaklarını kaydetmişti.
Ülkedeki olağanüstü hal uygulaması geçen yıl 13 Kasım'da Paris'te 130 kişinin öldüğü
terör saldırısının ardından başlatılmıştı. Uygulama kapsamında polise şüphelilerin
takibatında kolaylık ve evlerinde mahkeme kararı olmadan arama yapma yetkisi
tanınıyor.
Soruşturma devam ediyor
Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları sırasında Nice kent merkezine
kamyonla giren bir saldırgan,
aracını 2 kilometre boyunca halkın üzerine sürmüş, olay
sonucu 84 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan
19'unun hayati tehlikesi sürerken, ölen 13 kişinin kimliğinin tespit edilmesine devam
ediliyor.
Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Savcı François Molins son yaptı
açıklamada, saldırgan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Lahouaiej Bouhlel'un son
dönemde İslami konulara yoğunlaştığı bilgisinin edinildiğini ancak saldırganın IŞİD
üyesi olmadığını belirtmişti.
AFP haber ajansı, Fransa Başbakanı Valls'ın, Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol
Şampiyonası öncesinde de bir terör saldırısının son anda engellendiğini ancak konuya
ilişkin detay vermediğini belirttiğini duyurdu.