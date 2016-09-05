Fransa'da mülteci kampına karşı eylem



Calais kentinin muhafazakar belediye başkanı Natacha Bouchard tarafından organize edilen mülteci kampı karşıtı eylemlere yüzlerce kişi katıldı. "Operasyon Salyangoz" adı verilen eylemler kapsamında bir insan zinciri oluşturuldu. Eyleme katılanlar arasında esnaf ve liman işçilerinin de bulunduğu belirtildi.

Şöförler destek verdi

Otoyollar eylemciler tarafından ulaşıma kapatıldı. Kamyon ve TIR sürücüleri ile çiftçiler de araçlarını yavaş sürerek ulaşımın tıkanmasına destek verdiler. "La Voix du Nord" gazetesi yol kapatma eylemine katılanların sayısını yaklaşık 400 olarak bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve geçen hafta sonu yaptığı açıklamada kampın kapatılacağını açıklamış ancak kesin tarih vermemişti.

Göstericilerin Bakan'dan talebi

Mülteci kampına karşı düzenlenen eylemin organizatörü, Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchard, "Kamu düzeninin yeniden temin edilmesini istiyoruz" dedi. Eyleme katılan bir TIR şöförü ise "İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve bize kesin tarih versin" talebinde bulundu. Göstericiler, kampta kalan mültecilerin şehrin ekonomisine zarar verdiklerini savundu.

Resmi verilere göre Calais kampında yaklaşık 6 bin 900 kişi kalıyor. Uluslararası yardım kuruluşları bu rakamın 9 binden fazla olduğunu bildiriyor.

Mültecilere yönelik iddialar

Cangıl olarak da anılan Calais mülteci kampı 2015 yılının ilkbaharında ortaya çıkmıştı.

Mültecilerin sık sık yollara ağaç kütükleri fırlatarak ya da ateş yakarak TIR'ları durdurdukları, daha sonra bunlara kaçak olarak binerek İngiltere'ye ulaşmaya çalıştıkları ileri sürülüyor.