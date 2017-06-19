Fransa'da Macron'un mutlak zaferi

Fransa'da milletvekilli seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu “Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet” (LREM) adlı hareket mutlak çoğunluğu elde etti. Tarihi bir yenilgi alan Sosyalist Parti (PS) ise bir önceki yasama döneminde mecliste mutlak çoğunluğunu kaybetti.

Seçime katılım oranı rekor düzeyde düşük kaydedildi. Kayıtlı 47 milyon 500 bin seçmenin sadece yüzde 43’ü sandık başına gitti. Seçimler meclise rekor sayıda kadın vekil seçilmiş olması bakımından tarihe geçti. 577 koltuklu yeni meclisin 219 kadın üyesi olacak.

LREM ve küçük ortağı MoDem partisi 350 milletvekili çıkararak 577 koltuklu mecliste mutlak çoğunluğu elde etti. Bunların 320’sini LREM etiketli vekiller oluşturuyor. LREM milletvekillerinin yüzde 54’ü bugüne kadar hiç siyaset yapmamış isimlerden oluşuyor. Anketler LREM-MoDem ikilisinin mecliste 400 ile 450 milletvekili çıkarmasını öngörmekteydi. Cumhurbaşkanı Macron LREM tarafından milletvekili seçimlerinde elde edilen skorla mecliste rahat bir çoğunluğa kavuşmuş oldu.

Merkez sağa ana muhalefet rolü

Merkez-merkez sağ eğilimli Cumhuriyetçiler (LR) ve “Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği” (UDI) ittifakı 136 milletvekili kazandı. Mecliste ana muhalefet işlevi görecek bu iki parti içinde LREM konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Özellikle LR içinde bazı vekiller liberal ekonomik reformlar konusunda LREM ile işbirliğini savunuyor.

Sosyalist Parti bozguna uğradı

2012 yılında yapılan bir önceki genel seçimlerde yaklaşık 300 milletvekili çıkararak mecliste mutlak çoğunluğu elde eden Sosyalist Parti (PS) ise seçimlerin en büyük kaybedeni olarak kayda geçti. Fransız sosyalistler, sosyal demokrat ve çevrecilerden oluşan küçük ortaklarıyla beraber yeni mecliste sadece 46 milletvekiliyle temsil edilecek.

PS, kurulduğu 1970’li yılların başlarından bu yana mecliste bu kadar az vekille temsil edilmemişti. Parti lideri Jean-Christophe Cambadelis, kesin sonuçları beklemeden liderlikten istifa ettiğini duyurdu. Genel seçimlerde kaydedilen olumsuz sonuçların partiye mali faturasının asgari 90 milyon euro olacağı belirtiliyor.

Komünistler grup kurabilecek

Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 19'undan fazlasını alarak sansasyon yaratan Jean-Luc Melenchon liderliğindeki “Boyun Eğmeyen Fransa” (FI) ise Fransız Komünist Partisi’yle (PCF) birlikte 26 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu vekillerin 16’sı FI, 10’u PCF etiketli.

Le Pen de mecliste

Aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi de yeni mecliste 8 vekille temsil edilecek. Partinin seçilen vekilleri arasında lideri Marine Le Pen de bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Le Pen ilk defa milletvekili seçildi. Le Pen sonuçların açıklanmasını ardından seçim sistemini eleştirdi ve ulusal çapta elde edilen oy oranına orantılı yeni bir sisteme geçilmesi çağrısında bulundu.

Seçimler Fransa tarihinde ilk defa Korsikalı milliyetçilerin meclise girmesine de sahne oldu. Yeni mecliste “Pe a Corsica” hareketine mensup 3 Korsikalı milliyetçi vekil de görev yapacak. Korsikalı milliyetçiler ada için geniş çaplı otonomi talep ediyor.

Fransa bu yıl eylül ayında bir seçim daha yapılacak. 24 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde parlamentonun üst kanadı olan Senato’nun yüzde 50'si yenilenecek.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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