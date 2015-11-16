Fransa'da insan avı



Paris'teki kanlı saldırılardan sonra failleri yakalamak için ülke sathında başlatılan arama çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. En az bir şüphelinin firarda olduğu ve Belçika savcılığının 26 yaşındaki Abdeslam Salah hakkında uluslar arası yakalama emri çıkardığı öğrenildi. ‘Le Monde' gazetesinin haberinde Salah'ın Cumartesi günü Belçika sınırı yakınlarında polis tarafından kontrol edildiği ve aynı araçta iki şahsın daha bulunduğu belirtildi. Bataclan saldırısını düzenleyenler tarafından kullanılan aracın Salah tarafından kiralandığı saatler öncesinden resmi makamlara bildirilmişti. Salah'ın kardeşi Bataclan konser salonunda düzenlenen ve en az 90 kişinin öldürüldüğü saldırının canlı bomba failleri arasında bulunmaktaydı.

İspanyol ‘El Pais' gazetesinin internet sitesindeki haberde Fransız makamlarının Salah'ın İspanya'ya kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu ve İspanya ile Belçika makamlarının Şengen enformasyon sistemi üzerinden Salah hakkında uyarıldığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP) emniyet makamlarına atfen Paris banliyölerinden Bobigny'deki bir evin arandığını ve polisin semt sakinlerinden bilgi aldığını bildirdi. Aramanın sonuçları hakkında açıklama yapılmadı. Yerel gazetelerdeki haberlere göre gece saatlerinde Toulouse kentindeki İslamcı çevrelere özel güvenlik timleri tarafından kapsamlı operasyon düzenlendi. AFP operasyonunun sadece Paris'teki saldırılarla ilgili olmayıp, genel terörle mücadele kapsamında düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda en az üç kişinin tutuklandığı ve aramalarda silah bulunduğu öğrenildi. Fransız güvenlik birimlerinin gece saatlerinde Grenoble'deki 15 ayrı yerde arama yaptığına da haberlerde yer verildi.

Saldırganın niyeti stada girmekti

Eş zamanlı saldırıların üç ayrı ekip tarafından düzenlendiği kesinlik kazandı. Saldırganlar koordineli olarak Fransa başkentindeki altı hedef ile Saint-Denis'te Kalaşnikoflarla saldırıya geçtiler ve hepsinin üzerinde de aynı tip bombalı yelek bulunmaktaydı. Teröristler, Fransa ile Almanya arasındaki milli futbol karşılaşmasının yapıldığı 80 bin seyirci kapasiteli stadyuma da sızmaya çalıştılar.

Belçika İslamcı kaynıyor

Cuma akşamı düzenlenen ve en az 132 kişinin öldürüldüğü benzeri görülmemiş terör saldırıları sırasında kısmen ağır olmak üzere en az 350 kişi de yaralanmıştı. Son derece ayrıntılı bir şekilde planlanmış olan saldırılardan İslamcı terör örgütü IŞİD'in sorumlu olduğu kesinlik kazanmıştı. Öldürülen yedi saldırgandan üçü hakkında ayrıntılı bilgi elde edildi. Konser salonundaki saldırıya katılanlardan birinin Fransız pasaportlu bir militan dinci olduğu, diğer iki teröristin de Brüksel yakınlarında yaşayan Fransız uyruklu kişiler oldukları saptandı. Brüksel'in göçmen semti Molenbeek'te yapılan aramada yedi kişi gözaltına alındı. Molenbeek belediye başkanı İslamcı militanların bu semtte büyük bir şebeke halinde faaliyet gösterdiklerini açıkladı.

Stadyum yakınlarında intihar eden canlı bombaların yakınında bir Suriye pasaportu bulundu. Yunan makamları tarafından pasaport sahibinin 3 Ekim'de mülteci statüsüyle Yunanistan'da kayıt altına alındığı ve dört gün sonra Sırbistan'a geçtiği açıklandı. En az iki saldırganın mültecilerin arasına sızarak Avrupa'ya girdiği tahmin ediliyor.

Bundan bir hafta kadar önce Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis tarafından tutuklanan ve aracında çok sayıda makineli tüfek, el bombası ve patlayıcı madde bulunan Karadağlı şahsın Paris'teki saldırılarla ilintisi araştırılıyor.