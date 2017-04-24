Fransa'da ilk turun galipleri Macron ve Le Pen

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre liberal çizgideki eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron kazandı. TF1 televizyon kanalının projeksiyonuna göre Macron oyların yüzde 23'ünü kazanmayı başardı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen oyların yüzde 22'sini kazanarak ikinci tura kalırken, Cumhuriyetçiler'in adayı François Fillon yüzde 19,5, solcu aday Jean-Luc Mélenchon ise yüzde 19 oy alarak ilk turda elendi.

Resmi sonuçların kesinleşmesiyle Macron ve Le Pen 7 Mayıs'taki ikinci turda kozlarını paylaşacak. Fransa tarihinde ilk kez bir ana akım partinin adayı ikinci tura kalamamış oldu.

Fransa cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimini önde tamamlayan Emmanuel Macron AFP'ye yaptığı ilk açıklamada "Fransızlar yenilik arzusunu dile getirdi" diye konuştu.

Sosyalistler ve muhafazakârlardan Macron'a destek

Sonuçların ortaya çıkmasıyla hem iktidardaki sosyalistlerden hem de muhafazakarlardan ikinci turda Le Pen'e karşı Macron'a destek açıklamaları geldi. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve "İkinci turda Ulusal Cephe'yi yenmek ve Le Pen'in Fransa'yı geri götürme ve Fransızları bölme yönündeki yıkıcı planını engellemek için ciddi bir biçimde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yapıyorum” dedi.

Muhafazakâr aday François Fillon'un kampanya koordinatörü adaylarının ilk turda elenmesinin "büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi. Fillon da "Aşırı sağa karşı oy kullanmaktan başka seçenek yok, Emmanuel Macron'a oy vereceğim” diye konuştu. Cumhuriyetçiler'den eski başbakan Jean-Pierre Raffarin de "Tereddütsüz bir biçimde Emmanuel Macron'un arkasında toplanmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Macron'un ilk tur zaferiyle ilgili olarak “Eminim bir sonraki Fransa Cumhurbaşkanı o olacak. Avrupa için harika” yorumunu yaptı. Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz da Twitter hesabından "Emmanuel Macron’u kutluyorum. Fransa’daki tüm demokratlar bir milliyetçinin değil onun cumhurbaşkanı olması ve birleşmeli" yorumunu yaptı.

39 yaşındaki eski bankacı Emmanuel Macron'un siyasi kariyeri 2012 yılında Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kabinesinde danışmanlık yaparak başladı. Macron iki yıllık danışmanlığının yanı sıra sosyalist hükümette Ekonomi ve Sanayi bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği yanlısı olan Macron'un Avrupa karşıtı Le Pen karşısında geniş bir kesimin desteğini alması bekleniyor.

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AFP/DPA/EC/BÜ