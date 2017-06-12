T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da ilk sonuçlar Macron'un yüzünü güldürdü

Fransa'da seçmen, meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İlk sonuçlar, Macron'un partisinin parlamentoda ezici bir çoğunluk sağlayacağını gösteriyor.

12 Haziran 2017 00:31

Fransa'da iki turlu parlamento seçimlerinin ilk turu yapıldı. Yaklaşık 47.5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Fransa'da halk, 577 sandalyeli meclisin yeni üyelerini seçmek için oy kullandı.

Bir ay önce cumhurbaşkanlık koltuğuna oturan Emmanuel Macron için ilk siyasi sınav niteliğindeki seçimlerde toplam 7 bin 882 aday yarıştı.

Oy verme işlemi küçük şehirlerde yerel saatle 18.00'da sona erdi. Başkent Paris gibi büyük kentlerde ise sandıklar 20:00'a kadar açık kaldı.

İlk sonuçlar Macron'un zaferine işaret ediyor

Sandıktan ilk resmi sonuçlar gelmeye başladı. Oyların yüzde 46'sının sayıldığı seçimlerde Macron'un liderliğindeki siyasi hareket, oyların yüzde 26'sından fazlasını aldı.

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler'in oy oranı yüzde 16 oldu. Marine Len Pen'in partisi Milli Cephe yüzde 14'lük bir destek yakaladı. Sol kanattaki "Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin oy oranı yüzde 10 oldu. François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde kan kaybeden Sosyalist Parti'nin oyu ise yüzde 7'de kaldı.

Sandık çıkış anketlerinden gelen verilerle yapılan projeksiyonlar ise Macron'un partisinin oy oranının yüzde 33'ü bulacağını gösteriyor.

60 yılın en düşük katılımı mı olacak?

Fransız İçişleri Bakanlığı yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada katılım oranının yüzde 40.8 olduğunu duyurdu. Bu veriden hareketle Fransız yayın kuruluşu BMFTV toplam katılımın yüzde 49 civarında olacağı tahmininde bulundu. Bu da son 60 yılın en düşük katılımlı seçimine işaret ediyor.

Fransa'da 2012'de yapılan son genel seçimlere katılım yüzde 57.2 olarak gerçekleşmişti.

Parlamentoda ezici çoğunluk

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron'u iktidara taşıyan "Le Republieque en marche" (Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet) hareketi seçimde 536 adayla yarışıyor.

Ekonomik ve sosyal reform vaadiyle iktidara gelen Macron'un seçmene verdiği sözü tutabilmesi için mecliste çocuğunluğu ele geçirmesi gerekiyor. Yüzde 66'lık destekle seçilen Macron'un mecliste çoğunluğu sağlamak için 289 sandalyeye ihtiyacı var. İlk sonuçlar, Macron'un parlamentoda ezici bir çoğunluk elde edeceğine işaret ediyor. Yeni isimlerle seçime giren Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet hareketinin sandalye sayısının 400'ü aşabileceği öngörüsünde bulunuluyor.

Böyle bir tablo çıkması durumunda Fransız siyasetinde ciddi bir değişim olacak. Geleneksel sağ ve sol partilerin kan kaybetmesiyle, Macron'un karşısında güçlü bir muhalefet kalmayacak.

Türklerin partisi de seçimde yarıştı

Türk kökenliler tarafından kurulan "Eşitlik ve Adalet Partisi" adlı siyasi hareket de ilk kez seçime katıldı. 2015'te Strasbourg'ta kurulan partinin yüzde 41'i Türk kökenli Fransız vatandaşı olan 52 adayı bulunuyor.

Son haftalarda Fransız basını ve bazı Fransız siyasi partilerinin ilgi odağı haline gelen Eşitlik ve Adalet Partisi, "din ve kültürel kimlik eksenli politika yapmak" ve "Ankara güdümlü" olmakla suçlanıyor. Parti yöneticileri bu suçlamaları reddediyor.

Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turu, 18 Haziran'da yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/AFP/Reuters,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaMacronEmmanuel MacronParisCumhuriyetçilerLen PenMilli CepheEğmeyen Fransa&quot;HollandeSosyalist PartiBakanlığıFransızBMFTVRepubliequeHalindeki Cumhuriyet)Yürüyüş Halindeki CumhuriyetBöyleTürkAdalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24