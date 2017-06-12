Fransa'da ilk sonuçlar Macron'un yüzünü güldürdü

Fransa'da iki turlu parlamento seçimlerinin ilk turu yapıldı. Yaklaşık 47.5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Fransa'da halk, 577 sandalyeli meclisin yeni üyelerini seçmek için oy kullandı.

Bir ay önce cumhurbaşkanlık koltuğuna oturan Emmanuel Macron için ilk siyasi sınav niteliğindeki seçimlerde toplam 7 bin 882 aday yarıştı.

Oy verme işlemi küçük şehirlerde yerel saatle 18.00'da sona erdi. Başkent Paris gibi büyük kentlerde ise sandıklar 20:00'a kadar açık kaldı.

İlk sonuçlar Macron'un zaferine işaret ediyor

Sandıktan ilk resmi sonuçlar gelmeye başladı. Oyların yüzde 46'sının sayıldığı seçimlerde Macron'un liderliğindeki siyasi hareket, oyların yüzde 26'sından fazlasını aldı.

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler'in oy oranı yüzde 16 oldu. Marine Len Pen'in partisi Milli Cephe yüzde 14'lük bir destek yakaladı. Sol kanattaki "Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin oy oranı yüzde 10 oldu. François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde kan kaybeden Sosyalist Parti'nin oyu ise yüzde 7'de kaldı.

Sandık çıkış anketlerinden gelen verilerle yapılan projeksiyonlar ise Macron'un partisinin oy oranının yüzde 33'ü bulacağını gösteriyor.

60 yılın en düşük katılımı mı olacak?

Fransız İçişleri Bakanlığı yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada katılım oranının yüzde 40.8 olduğunu duyurdu. Bu veriden hareketle Fransız yayın kuruluşu BMFTV toplam katılımın yüzde 49 civarında olacağı tahmininde bulundu. Bu da son 60 yılın en düşük katılımlı seçimine işaret ediyor.

Fransa'da 2012'de yapılan son genel seçimlere katılım yüzde 57.2 olarak gerçekleşmişti.

Parlamentoda ezici çoğunluk

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron'u iktidara taşıyan "Le Republieque en marche" (Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet) hareketi seçimde 536 adayla yarışıyor.

Ekonomik ve sosyal reform vaadiyle iktidara gelen Macron'un seçmene verdiği sözü tutabilmesi için mecliste çocuğunluğu ele geçirmesi gerekiyor. Yüzde 66'lık destekle seçilen Macron'un mecliste çoğunluğu sağlamak için 289 sandalyeye ihtiyacı var. İlk sonuçlar, Macron'un parlamentoda ezici bir çoğunluk elde edeceğine işaret ediyor. Yeni isimlerle seçime giren Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet hareketinin sandalye sayısının 400'ü aşabileceği öngörüsünde bulunuluyor.

Böyle bir tablo çıkması durumunda Fransız siyasetinde ciddi bir değişim olacak. Geleneksel sağ ve sol partilerin kan kaybetmesiyle, Macron'un karşısında güçlü bir muhalefet kalmayacak.

Türklerin partisi de seçimde yarıştı

Türk kökenliler tarafından kurulan "Eşitlik ve Adalet Partisi" adlı siyasi hareket de ilk kez seçime katıldı. 2015'te Strasbourg'ta kurulan partinin yüzde 41'i Türk kökenli Fransız vatandaşı olan 52 adayı bulunuyor.

Son haftalarda Fransız basını ve bazı Fransız siyasi partilerinin ilgi odağı haline gelen Eşitlik ve Adalet Partisi, "din ve kültürel kimlik eksenli politika yapmak" ve "Ankara güdümlü" olmakla suçlanıyor. Parti yöneticileri bu suçlamaları reddediyor.

Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turu, 18 Haziran'da yapılacak.

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dpa/AP/AFP/Reuters,ÖA/CÖ