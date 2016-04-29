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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da eylemciler polisle çatıştı

Fransa'nın çeşitli şehirlerinde çalışma yasasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. 3'ü ağır 24 polis yaralandı. 124 gösterici gözaltına alındı. Hükümet işverenlerin taleplerini yerine getirmekle itham ediliyor.

29 Nisan 2016 12:38


Fransa'da hükümetin çalışma piyasasına esneklik kazandırmak amacıyla çıkardığı İş Kanunu ülke genelinde protesto eylemlerine neden oldu.

Sendikalar, öğrenci birlikleri ve gençlik örgütlerinin çağrılarıyla düzenlenen gösterilere polis müdahale etti. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ülke genelindeki eylemlerde 124 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Cazeneuve, olaylara müdahale sırasında 3'ü ağır 24 polisin yaralandığını kaydetti.

Yeni İş Kanunu neler getiriyor?

Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakan Manuel Valls, rekor seviyeye ulaşan yeni yasayı işsizlik oranını aşağıya çekebilmek amacıyla çıkardı. Reform paketi, haftalık çalışma süresini 35 saat olarak belirleyen maddeyi gevşetirken ve işten çıkarmaları düzenleyen yasanın da hafifletilmesini ön görüyor. Hollande, Sosyalist Parti'nin özellikle sol kanadı tarafından, birebir işveren kesiminin talebini yerine getirmekle itham ediliyor.

'Nuit Debout' taraftarlarının eylemi

Başkent Paris'in merkezlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler bu sabah da devam etti. Sosyal adaletsizliği protesto eden "Nuit Debout" (Ayakta gece) grubu taraftarları polise taş ve şişe fırlattı, araçları ateşe verdi. Eylemcilerden 24'ü gözaltına alındı.

Sosyal adaletsizliğe karşı eylem

"Nuit Debout" grubu taraftarları 31 Mart'tan bu yana geceleri meydanda buluşarak protesto gösterisi yapıyor. Fransız medyasında protesto eylemleriyle New York'taki "Occupy Wall Streeet" ve Madrid'deki "İndgnados" hareketleri arasında benzerlik bulunduğu belirtiliyor. İspanya'daki protesto hareketi sosyal adaletsizlik, banka spekülasyonları ve hükümetin tasarruf politikasını hedef alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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