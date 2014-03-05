Fransa’da dinleme skandalı



Haber ilk olarak bu yıl 12 Şubat’ta haftalık Le Point dergisi tarafından yayımlanmış, ancak derginin kısa haberiyle birlikte ses kaydı veya tape yayımlanmadığından, konu olağanüstü yankı uyandırmamıştı. Patrick Buisson, o tarihte avukatı aracılığıyla yayımladığı bir mesajda, haberin “iftira” olduğunu savunmuş, dergiden davacı olacağını söylemiş, ancak dergiye karşı dava başvurusunda bulunmamıştı.

Konu Fransa'da siyasi skandalları ortaya çıkarmakla ünlü haftalık siyasi hiciv gazetesi “Le Canard Enchainé” tarafından Patrick Buisson'un gizlice kaydettiği ses kayıtları hakkında bugün yayımlanan bir tape ile devlet krizine dönüştü. Gazete, yayımladığı tapenin, Nicolas Sarkozy’nin 27 Şubat 2011 tarihinde Paris’te Elysée Sarayı’nda yakın danışmanlarıyla kabine değişikliğinden hemen önce yaptığı değerlendirme toplantısına ait olduğunu bildirdi. Görüşmenin Patrick Buisson'un ceket cebine yerleştirdiği bir ses kayıt cihazıyla kaydedildiği belirtiliyor. Gazete, toplantıya Sarkozy ve Buisson’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Claude Gueant, Sarkozy’nin özel danışmanı Henri Guaino, iletişim danışmanı Franck Louvrier, reklamcı Jean-Michel Goudard ve kamuoyu araştırma uzmanı Pierre Giacometti’nin katıldığını bildiriyor. Tapede aktarılanlara göre, Sarkozy yakın danışmanlarına kabine değişikliği hakkında görüşlerini soruyor, Buisson ise birkaç saat sonra İçişleri Bakanlığı görevinden alınacak olan Sarkozy’nin kadim dostu Brice Hortefeux ve kabinenin bazı üyeleri için alaylı ifadeler kullanıyor.

Gazetenin bu tapeyi yayımlamasının ardından Atlantico adlı internet haber sitesi de bu toplantıdan bir gün önce, 26 Şubat 2011 tarihinde Versailles’da Lanterne adı verilen Cumhurbaşkanlığı dinlenme tesislerinde Patrick Buisson ile reklamcı Jean-Michel Goudard arasındaki bir görüşmenin ses kaydını yayımladı. Kayıtta, örnek olarak, Sarkozy’nin en yakın siyasi çevresini oluşturan bu ikilinin Carla Bruni-Sarkozy’yi ve Nicolas Sarkozy’nin yabancı göçmenlerle ilgili politikasının yeterince sert olmamasını eleştirdikleri duyuluyor.

Tape ve ses kaydının medyaya nasıl ve kimler tarafından sızdırıldığı, başka kayıtlar olup olmadığı ya da varsa medyaya sızdırılıp sızdırılmadığı henüz bilinmiyor. Patrick Buisson’un avukatı dün gece yaptığı açıklamada, tape ve ses kaydının varlığını itiraf etti. Ancak müvekkilinin, bu kayıtları “iş amaçlı” yaptığını, yaptıktan sonra genel olarak “sildiğini”, silinmeyen bölümlerin ise kendisinden “çalındığını” öne sürdü.

Araştırma komisyonu kurulabilir

Kayıtlar Fransız siyaset dünyasından sert tepki gördü. İktidardaki Sosyalist Parti, Sarkozy’nin davacı olmaması halinde, konu hakkında parlamentoda araştırma komisyonu oluşturulması için başvuruda bulunabileceğini bildirdi. Nicolas Sarkozy ise yakın çevresi aracılığıyla “ihanete uğradığı” mesajı gönderdi.

Kayıtları gerçekleştiren isim olan Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy’nin söylem ve politikalarının aşırı sağa kaymasının “mimarı” olarak gösteriliyor. Siyasi mazisi aşırı sağcı hareketlere dayanan Patrick Buisson, 1960-1970’li yıllarda aşırı milliyetçi ve anti-komünist hareketlerde militanlık yapmış, 1980’li yıllarda ülkenin en önemli aşırı sağ eğilimli gazetesi olan Minute içinde çalışmış ve yöneticilik görevinde bulunmuştu. Buisson, Fransızca yayın yapan “Histoire” TV kanalının genel müdürlüğü görevini de yürütüyor.