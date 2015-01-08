Fransa'da camiler hedef alındı



Le Mans ve Aude-Region'da bulunan camilere silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Villefranche-sur-Saone kentinde bir caminin yakınında bulunan kebap restoranı önünde patlama meydana geldi. Bu olayda da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Öte yandan Fransa'daki Müslümanların çatı örgütü, ülkedeki tüm camilerin imamlarını yarınki Cuma hutbesinde şiddet olaylarını kınamaya çağırdı.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim olurken diğer iki zanlının aranmasına devam ediliyor. Fransa genelinde operasyonlar devam ediyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.