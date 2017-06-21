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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da art arda istifalar

Fransa'da Macron kabinesinden iki bakan daha istifa etti. Savunma Bakanı Goulard'dan sonra Adalet Bakanı François Bayrou ve AB Bakanı Marielle de Sarnez de yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti.

21 Haziran 2017 13:09

Fransa Adalet Bakanı François Bayrou istifa etti. Bayrou Fransız Haber Ajansı AP'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuracağı yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.

Bayro'nun üyesi olduğu MoDem partisi yolsuzluk skandalı yüzünden eleştirilere hedef oluyor. Savunma Bakanı Sylvie Goulard skandal nedeniyle Salı günü istifa ettiğini açıklamıştı. Avrupa Bakanı Marielle de Sarnez de yeni hükümette görev almayacağını duyurdu.

Edouard Philippe başbakanlığındaki hükümet genel seçimlerin ardından usul gereği istifa etmiş ve akabinde cumhurbaşkanı tarafından yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Philippe'nnin yeni kabinesini akşam saatlerine kadar açıklayacağı haber verildi.

Yolsuzluk incelemesi başlatıldı

Bayrou öğleden sonra basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Sözcüsü Adalet Bakanı'nın şahsi nedenlerle görevden ayrıldığını söyledi.

Bir ay önce göreve gelen Sylvie Goulard istifasına MoDem partisi hakkında yolsuzluk şüphesiyle inceleme başlatılmasını gerekçe gösterdi.

Yolsuzluk iddialarında, uzun yıllar Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Goulard'ın adı geçmemekteydi.

Kabine revizyonu kapsamında Bölgesel Birlik Bakanı Richhard Ferrand'ın da bu görevden ayrılarak, Macron'un partisi LREM'nin meclis grup başkanlığını üstleneceği açıklandı.

Macron'un merkezdeki ortağı MoDem'in Avrupa Birliği görevlilerini partinin işleriyle görevlendirdiğinden şüphe ediliyor. Fransız yargısı skandalla ilgili ön inceleme başlattı. Savcılık AB parlamenterlerine yardımcılık yapan ve maaşını AB'den alan görevlilerin mesailerinin bir bölümünü asli görevleri yerine partideki çalışmalara ayırıp ayırmadıklarını inceliyor. MoDem partisi iddiaları yalanlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/Reuters/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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