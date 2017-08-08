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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da "First Lady" olmasın kampanyası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte için tesis etmek istediği "First Lady" unvanına karşı çıkan yaklaşık 240 bin kişi dilekçe imzaladı.

08 Ağustos 2017 01:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, seçim kampanyasında dile getirdiği "Fransız First Lady" (Première Dame) unvanının tesis edilmesine karşı çıkan 240 binden fazla kişi, internet kampanyalarının imzaya açıldığı change.org sitesinde imza verdi.

ABD Başkanı'nın eşine verilen unvanın bir benzerinin kurulmasını öngören Macron, eşi Brigitte için bir makam oluşturulmasını ve bu makamda çalışacak personelin işe alınmasını istiyor.

Ancak oluşturulacak makamda Cumhurbaşkanı eşine kamu bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacağının altını çizen Macron'a karşı çıkanlar bu planı, Fransız siyasetini "Amerikanlaştırma" girişimi olarak değerlendiriyor.

ABD'deki First Lady'nin aksine, Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri, hayırseverlik işlerine girişseler bile resmi bir görev üstlenmiyorlar. Geçmişteki cumhurbaşkanları eşleri gayriresmî olarak Elysee Sarayı'nda küçük ekiplerle faaliyet gösteriyorlardı.

Eşlere maaş bağlama tartışması

Fransız Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Macron'un bu girişimleri, hâlihazırda parlamentoda tartışılan ve milletvekillerinin, akrabalarına ücretli iş sağlamalarını engelleyen yasa görüşmelerinde gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı'nın rakiplerinden François Fillon, seçimler öncesinde eşini parlamentoda görev yapıyor şeklinde gösterip, kamu ödeneklerinden faydalandırmıştı. Skandalın ortaya çıkması sonrasında Fillon büyük güç kaybetmiş ve muhafazakâr aday seçimde ikinci tura kalamamıştı.

Change.org internet sitesindeki dilekçeyi başlatan Thierry Paul Valette İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği demeçte "Milletvekilleri ve senatörlerin eşlerine iş vermelerine engel olmak istiyorlar, ancak Emmanuel Macron'un eşi için istisnai bir durum yaratmaya çalışıyorlar. Bu çelişkili" ifadesini kullandı.

Elysee kaynaklarının yaptığı açıklamada "Fist Lady" unvanının görev tanımının şu anda taslak aşamasında olan düzenlemede somutlaşacağı bildirildi. Günde 200'den fazla mektup alan Brigitte Macron'un hâlihazırda dört kişilik bir ekibi bulunuyor.

Mayıs ayında Huffington Post gazetesinin yayınladığı bir Yougov anketine göre Fransızların yüzde 68'i "First Lady" unvanına ve kurulacak makama karşı çıkıyor.

Öte yandan change.org internet sitesinde Macron'a destek veren ve "First Lady" unvanının tesis edilmesi çağrısı yapan bir başka dilekçeye de şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi imza attı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/ÇÖ,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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