T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Fransa tamamen batık bir ülke'

Fransa Çalışma Bakanı Sapin, Fransa'yı 'tamamen batık' bir ülke olarak nitelendirdi

29 Ocak 2013 12:30

Fransa Çalışma Bakanı Michel Sapin'in ülkesini 'tamamen batık' sözleriyle tanımlaması şaşkınlık yarattı.
 
Fransa, Çalışma Bakanı Michel Sapin'in Fransız ekonomisi için söylediklerini konuşuyor.

Bir Fransız radyosuna demeç veren Sapin, Fransa'yı 'tamamen batık' bir ülke olarak nitelendirdi.

Sapin, Fransa'nın bu yüzden bir bütçe açığı kısma planı yürürlüğe koymak zorunda kaldığını ve hiçbir şeyin kendilerini bu yoldan döndürmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici ise açıklamaları uygunsuz bulduğunu ifade etti.

Moscovici, “Fransa borcunu ödeyebilen, güvenilir ve güçlü bir ülkedir. Ekonomi iyileşmeye başladı bile” diye devam etti.

ETİKETLER

fransaçalışma bakanımichel sapin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24