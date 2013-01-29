'Fransa tamamen batık bir ülke'

Fransa Çalışma Bakanı Michel Sapin'in ülkesini 'tamamen batık' sözleriyle tanımlaması şaşkınlık yarattı.



Fransa, Çalışma Bakanı Michel Sapin'in Fransız ekonomisi için söylediklerini konuşuyor.

Bir Fransız radyosuna demeç veren Sapin, Fransa'yı 'tamamen batık' bir ülke olarak nitelendirdi.

Sapin, Fransa'nın bu yüzden bir bütçe açığı kısma planı yürürlüğe koymak zorunda kaldığını ve hiçbir şeyin kendilerini bu yoldan döndürmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici ise açıklamaları uygunsuz bulduğunu ifade etti.

Moscovici, “Fransa borcunu ödeyebilen, güvenilir ve güçlü bir ülkedir. Ekonomi iyileşmeye başladı bile” diye devam etti.