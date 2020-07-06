Fransa siyasetinde revizyon haftası

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Fransa'nın yeni başbakanı Jean Castex'in üç gün içerisinde yeni kabinesini duyuracağı açıklandı.

Fransız analistler, Castex'in seçmenleri ikna edebilmek için "kararlı bir biçimde" hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Castex'in ismi, Koronavirüs pandemisi sürecinde belediye başkanlığı yaparken attığı başarılı adımlarla öne çıkmıştı.

Castex, ofisi ülkesi büyük bir ekonomik küçülme ile karşı karşıyayken devralıyor. Uzmanlar Fransa'nın bu yıl yüzde 11 küçülmesini beklerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçmenleri 2022 seçimlerinden önce tekrar kazanmak için böyle bir adım attığı düşünülüyor.

Macron, pazar günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeni bir yola girmeyi planladıklarını" ifade etti. Macron'un aktardığına göre yeni kabine, "Ekonomiyi yeniden canlandırmayı, sosyal ve çevre korumalarında revizyona gitmeyi, adil bir cumhuriyetçi düzen kurmayı ve Avrupa'nın bağımsızlığını korumayı" hedefleyecek.

Fransız basını son dönemlerde sıkça eleştirilen İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin kabine revizyonunda koltuğunu kaybedebileceğini belirtiyor.

Yeşiller'in son yerel seçimlerde aldığı başarılı sonuçlardan sonra, yeni kabinenin çevreci seçmenleri de kazanmaya çalışacağı konuşuluyor.