Fransa, sığınmacılarla ilgili eylem planını açıkladı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Manş denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan sığınmacılara karşı mücadele etmek için hazırlanan eylem planına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, eylem planı çerçevesinde Manş Denizi kıyısındaki Calais ve Boulogne-sur-Mer kentlerindeki limanların güvenliğinin artırılacağı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, sığınmacıların İngiltere'ye geçişini sağlayanlara karşı da mücadele edileceği ifade edildi. Açıklamada Manş denizi kıyısındaki plajların güvenliğinin artırılacağı kaydedildi.

"Yeni sığınmacıların gelmesini engelleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bu plan yalnızca yasa dışı değil aynı zamanda aşırı tehlikeli olan göçmenlerin Manş denizi üzerinden geçişlerinin son bulmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı. Castaner, bu eylem planının ülkesinin ve İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu ve yeni sığınmacıların bölgeye gelişini engelleyeceğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak, Fransa ile İngiltere arasında ortak bir eylem planı hazırlandığı kaydedilen açıklamada, Castaner'in yakında Londra'ya bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Fransa, Manş denizi kıyısındaki Calais kentinde "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin sığınmacının baraka ve çadırlarda yaşadığı yasa dışı kampı 2016'da dağıtmıştı.

Bölgedeki sığınmacılar, Calais’ten İngiltere yönüne hareket eden kamyon ve tırlara binerek Manş Denizi'ni aşmaya çalışmış, bu kişilerden bazıları araçların altında ezilerek can vermişti.