Fransa seçimleri: Le Pen'e intihal suçlaması

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bir konuşmasında birinci turda elenen rakibi François Fillon'un daha önceki bir konuşmasından çalıntı yapmakla suçlandı.

Le Pen Paris'in kuzeyinde Villepinte belediyesinde yaptığı konuşmasında Fillon'un 15 Nisan'da yaptığı bir konuşmadan kelimesi kelimesine bölümler almakla eleştiriliyor.

Ulusal Cephe partisinden yapılan açıklamada Le Pen'in Fillon'a bir "selam verdiği" ve "dar kafalı" olmadığını ortaya koyduğu söylendi.

Fillon'un destekçileri tarafından kurulan YouTube kanalındaki Ridicule TV iki konuşma arasındaki benzerlikleri yayınladı.

Ridicule TV, Le Pen ve Fillon'un konuşmalarını yanyana koyarak, aşırı sağcı adayın Fillon'un konuşmasını kelimesi kelimesine çaldığını söyledi.

Bu videolar Twitter'da da paylaşıldı.

Le Pen'in konuşmasında Fillon'un Puy-en-Velay kentinde yaptığı konuşmanın üç paragrafı benzerlik gösteriyor.

Fillon konuşmasının bir bölümünde "Sonra Rhine sınırı var, en açık, en tehlikeli ve en umut vereni. Bu sıklıkla çatışma yaşadığımız ancak pek çok anlamda işbirliği yapacağımız Cermen dünyası" ifadelerini kullanıyor.

Le Pen ise "Sonra Rhine sınırı var, en açık ama en umut vereni. Konularla değil müttefiklerle ilişkileri kazandığımız sürece pek çok anlamda işbirliği yapacağımız Cermen dünyası" demişti.

Liberation gazetesi cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kritik olan bir konuşmanın sosyal medyada alay konusu olduğunu yazdı.

Ulusal Cephe partisinin genel başkan yardımcısı Florian Philippot, Le Pen'in konuşmasının "Fransa hakkında bir konuşmada kısa bir paragrafa selam" olduğunu ve Le Pen'in darkafalı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Le Pen'in kampanya müdürü David Rachline intihal suçlamalarını reddetti ve konuşmanın Fillon'a bir çeşit övgü olduğunu ve Fillon'un destekçileri tarafından takdir edildiğini söyledi.

Muhafazakar Cumhuriyetçi kesimleri temsil eden Fillon'un seçim kampanyası mali bir skandala adının karışmasından sonra başarısız olmuştu.

Ülkedeki son anketler Le Pen'in rakibi Emmanuel Macron'un yüzde 60 destekle önde olduğunu gösteriyor.