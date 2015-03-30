Fransa sağa kaydı



Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İl Genel Meclisi'nin belirlendiği seçimlerin ikinci turunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin liderliğindeki Halk Hareketi Birliği (UMP) Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği (UDI) ve Demokrat Hareket'ten (MODEM) oluşan merkez sağ ittifak 101 seçim bölgesinden 64'ünde zafer elde etti.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) yalnızca 30 seçim bölgesinde çoğunluğu sağlarken, Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) ise herhangi bir bölgede zafer elde edemedi. Ancak parti geçen hafta pazar günü yapılan ilk tur seçimlerde, Halk Hareketi Birliği'nin ardından sandıktan ikinci güç olarak çıkmayı başarmıştı. Böylelikle Sosyalistler, 27 seçim bölgesinde yönetimi sağa kaptırmış oldu. Seçime katılımın düşük olduğu gözlendi.

"Mesajı anladım"

Fransa Başbakanı Manuel Valls, sağın başarısını teslim etti. “Mesajı anladım” diye konuşan Valls, bölünmüş durumdaki solun gerileme kaydettiğini belirtti. Başbakan, hükümetin ülkenin rekabet gücünü ve istihdamı artırmak için reformlara devam edeceği sözü verdi. Valls, diğer partilerle işbirliğine de açık olduklarını vurguladı.

Halk Hareket Birliği (UMP) lideri Nicolas Sarkozy ise Cumhurbaşkanı Hollande'ın politikasını reddeden sağın zafer kazandığını belirtti. Sarkozy dönüşümün başladığını ve hiçbir şeyin bunu durdurmayacağını ifade ederken, Ulusal Cephe (FN) lideri Le Pen ‘destansı bir başarı' elde ettiklerini söyledi.

Fransa'da yerel yönetimlerin yetkileri Almanya'daki kadar geniş olmasa da, yerel seçimler genel seçimler öncesi ülkedeki siyasi eğilimi göstermesi bakımından önem taşıyor.