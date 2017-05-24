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Dünya
Deutsche Welle

Fransa OHAL’i uzatacak

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olağanüstü hâlin 1 Kasım’a kadar uzatılmasını istedi.

24 Mayıs 2017 15:16

Fransa'da, Manchester'daki terör saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Macron'un da katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, toplantıda ülkedeki olağanüstü hâlin 1 Kasım’a kadar uzatılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca Macron'un yeni bir yasayla güvenlik güçlerinin gücünü arttırmayı planladığı belirtildi. Macron'un hükümetten olağanüstü hâlin de ötesinde kalıcı güvenlik önlemlerini yürürlüğe koymak için bir taslak hazırlamasını istediği ifade edildi.

Macron'un kararı, "üst düzey yetkililerin yurttaşların güvenliğini sağlayacak koruma önlemleri almak için yeni terör saldırısının ortaya çıkardığı durumu değerlendirdiği toplantıda aldığı” belirtildi.

Macron, 7 Mayıs'taki seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda da parlamentodan olağanüstü hâlin uzatılmasını isteyeceğinin sinyallerini vermişti.

Fransa'da 2015 yılında Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarından bu yana olağanüstü hâl uygulaması yürürlükte. Şu anki olağanüstü hâl uygulamasının süresi 15 Temmuz'da sona eriyor. 1 Kasım’da yenilenmesi durumunda altıncı kez uzatılmış olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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