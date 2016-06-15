Fransa kaynamaya devam ediyor



Fransa'da aylardır çalışanların protesto gösterilerine ve grevlere yol açan çalışma yasası reformuyla ilgili anlaşmazlık tırmanıyor. Sendikalar tarafından düzenlenen salı günü düzenlenen çalışma yasası reformunu protesto gösterileri sırasında polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. 73 göstericinin tutuklandığı olaylar sırasında 11 gösterici ile 29 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Sendikaların açıklamalarına göre Fransa genelindeki protesto eylemine 1 milyon 300 bin kişi katıldı. Resmi makamlardan yapılan açıklamada ise protesto gösterilerinde 80 bini başkent Paris'te olmak üzere toplam 130 bin kişinin yer aldığı belirtildi.

Fransa hükümetinin çalışma yasalarını işveren lehinde değiştirme girişimi sendikaların şiddetli direnişine yol açmıştı. Hükümet reformların istihdamı arttıracağını savunurken, sendikalar işçi haklarının elden gitmesinden endişe ediyor.

Protesto eylemlerinden Eiffel Kulesi de etkilendi. Bulunduğu meydanda 92 bin kişilik Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarını toplu seyir alanının da yer aldığı Eiffel Kilesi eylemler nedeniyle ziyarete kapatıldı.