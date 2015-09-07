Fransa IŞİD'i Suriye'de vuracak



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk etapta keşif uçuşlarına başlanması için Savunma Bakanına talimat verdiğini söyledi. Hollande, Suriye'ye kara birliklerinin gönderilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. Fransa, yaklaşık 1 yıldır IŞİD'e karşı Irak'ta hava saldırıları düzenliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'deki krizin çözümlenmesi ve IŞİD'le mücadele edilmesi için bütün ülkelerin daha fazla çaba göstermesini istemiş, "Terörizm bölgedeki bütün aktörleri ve güçleri tehdit ediyor" diye konuşmuştu.

Birleşmiş Milletler'in yabancı cihatçılarla ilgili hazırladığı rapora göre 80 ülkeden yaklaşık 15 bin yabancı cihatçı IŞİD gibi radikal gruplara katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor.