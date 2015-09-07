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Dünya
Deutsche Welle

Fransa IŞİD'i Suriye'de vuracak

Fransa, Irak'ın ardından terör örgütünü Suriye'de de vurmaya karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, gereken hazırlıkların yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

07 Eylül 2015 18:28


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk etapta keşif uçuşlarına başlanması için Savunma Bakanına talimat verdiğini söyledi. Hollande, Suriye'ye kara birliklerinin gönderilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. Fransa, yaklaşık 1 yıldır IŞİD'e karşı Irak'ta hava saldırıları düzenliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'deki krizin çözümlenmesi ve IŞİD'le mücadele edilmesi için bütün ülkelerin daha fazla çaba göstermesini istemiş, "Terörizm bölgedeki bütün aktörleri ve güçleri tehdit ediyor" diye konuşmuştu.

Birleşmiş Milletler'in yabancı cihatçılarla ilgili hazırladığı rapora göre 80 ülkeden yaklaşık 15 bin yabancı cihatçı IŞİD gibi radikal gruplara katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa IrakSuriyeCumhurbaşkanı François HollandeSavunma BakanınaIŞİDIrakMilletlerDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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