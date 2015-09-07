Fransa IŞİD’i Suriye’de de vuracak



Hollande, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, keşif uçuşlarının IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonla uyum içinde gerçekleşeceğini söyledi. Fransa’nın Suriye’deki IŞİD mevzilerini vurma kararının keşif uçuşları sırasında toplanacak istihbarat temelinde alınacağını belirtti. Ancak Fransa’nın önümüzdeki günlerden Suriye’de IŞİD hedef alan koalisyona katılacağına kesin gzöüyle bakılıyor. Hollande, buna karşılık, Fransa’nın IŞİD’e karşı kara harekatına girişmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. IŞİD’e karşı olası kara harekatını “mantıksız ve gerçek dışı” olarak tanımladı. Fransa’nın Suriye’de “siyasi çözümden yana” olduğunu vurgulayan Hollande, bu amaçla Körfez ülkeleri, Rusya ve İran’la temasta olunduğunu bildirdi. Suriye rejimi ve devletiyle çözüme hazır olduklarını da belirten Fransa Cumhurbaşkanı, “ancak Esad gitmeli” şeklinde konuştu.

Rusya'ya tepki mi?

IŞİD’i Suriye’de hedef alma kararı Fransız dış politikasında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Paris bugüne kadar Körfez ülkelerindeki savaş uçaklarıyla IŞİD’in sadece Irak’taki mevzilerini hedef alan hava operasyonlarına katılmakta, “Esad rejiminin devrilmesine engel olur” kaygısıyla örgütün Suriye’deki hedeflerine dokunmuyordu. François Hollande, Fransız savaş uçaklarının bugüne kadar Irak topraklarında 200’den fazla IŞİD mevzisini hedef aldığını açıkladı.

Gözlemciler, son zamanlarda IŞİD teröründen kaçan sivil sayısının artması, “ılımlı” olarak nitelenen muhaliflerin IŞİD’e karşı mücadelede etkisiz kalması, Avrupa'da terör eylemleri düzenleyenlerin Suriye’de IŞİD saflarında savaşmış olması ve Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını arttırma kararı alması nedeniyle Fransa’nın da IŞİD’in Suriye’deki oluşumuna bakışını gözden geçirmesine neden olduğu görüşünde birleşiyor. Le Figaro gazetesine konuşan Fransız askeri yetkililer, Temmuz ayında İran ile Batı arasında nükleer konusunda varılan anlaşma ve yaz aylarında Şam rejimi ile Suudi Arabistan arasındaki gizli temasların da Paris’i Suriye dosyasında tavır değiştirmeye ittiğini söylüyor.

Uzmanlara göre yararsız

Fransa topraklarında son aylarda meydana gelen terör saldırıları sonrasında birçok siyasi ile askeri ve istihbarat birimi, öncelikli düşmanın IŞİD olduğunu belirtip, örgütle mücadele için Esad rejimiyle işbirliği yapılmasını savunmaktaydı. Bir grup Fransız parlamenter bu amaçla geçtiğimiz aylarda, kendi girişimleriyle, Şam’a giderek Beşir Esad ve rejimin önde gelenleriyle görüşmüştü.

Buna rağmen, Cumhurbaşkanı Hollande’ın IŞİD’i Suriye’de de hedef alma kararı hakkında Fransa’da görüş birliği yok. Stratejik Araştırmalar Vakfı özel danışmanı François Heisbourg, Fransa’nın Suriye’de askeri operasyona başlamasının “işe yaramayacağı ve ters etki yapacağını” söylüyor. IŞİD’in “sadece siyasi boşlukta hareket eden bir barbarlar topluluğu olmadığını” savunan Heisbourg, örgütün Irak ve Suriye’de büyük bir alanı kontrol etmesinin ardında bu iki ülkedeki sünni nüfusun “gerçek veya sözde çıkarlarını savunmayı başarmış olmasının yattığını” belirtiyor. Liberation gazetesine konuşan Heisbourg, ABD, Kanada ve Körfez ülkelerinin geçen yıl sonundan bu yana Irak ve Suriye’de gerçekleştirdikleri hava operasyonlarının beklentilerin aksine “IŞİD’i daha da kuvvetlendirdiğini” hatırlatıyor. Heisbourg, “karar ve uygulama açısından daha kolay olan hava operasyonları yerine, IŞİD’in, istihbarat ve özel kuvvetlere daha fazla olanak verilip etkisiz hale getirilmesini” savunuyor.